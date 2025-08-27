مردم خارگ شایسته بهترین خدمات هستند

محمدرضا دشتی‌زاده در نشست با رئیس دادگاه عمومی خارگ اظهار داشت: خارگ علاوه بر جایگاه ملی در صادرات انرژی، زیستگاه هزاران شهروند است و مدیریت چنین شرایطی بدون همراهی دستگاه قضائی ممکن نیست.

وی تأکید کرد که عدالت خدماتی و امنیت اجتماعی باید در کنار فعالیت‌های عملیاتی دیده شود.

وی افزود: هدف این گفت‌وگو بررسی سازوکارهایی بود که بتواند روند رسیدگی به مسائل مردمی را تسهیل کند و در عین حال، زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت شفافیت فراهم آورد.

به گفته دشتی‌زاده، هماهنگی نهادی مهم‌ترین ابزار برای افزایش اعتماد عمومی در جزیره است.

مدیر عملیات عمومی خارگ خاطرنشان کرد: مردم‌محوری یک اصل است و اجرای این اصل در خارگ نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است. نقش مجموعه قضائی در حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای اجرایی، عامل کلیدی در پیشبرد این رویکرد خواهد بود.

دشتی‌زاده در پایان اعلام کرد: عملیات عمومی آماده است تا در چارچوب همکاری مشترک با دادگاه عمومی خارگ، طرح‌های مشترکی در حوزه خدمات عمومی و حقوق شهروندی تعریف کند تا مسیر توسعه جزیره با آرامش اجتماعی و شفافیت همراه باشد.