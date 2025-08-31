  1. ورزش
بازدید دبیر کل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم دوچرخه سواری جوانان

علی‌نژاد: بودجه دوچرخه سواری رشد کرده است؛ کمیته المپیک حمایت می‌کند

دبیر کل کمیته المپیک دربازدید از اردوی تیم دوچرخه سواری گفت: شاهد رشد بودجه فدراسیون دوچرخه سواری و حمایت از افزایش تعداد ورزشکاران در بازیهای بحرین بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک شنبه شب هشتم شهریور ماه با حضور در فدراسیون دوچرخه سواری از اردوی جوانان که خود را برای حضور دربازیهای آسیایی بحرین آماده می کنند دیدن کرد.

وی در بازدیدی که از فدراسیون دوچرخه‌سواری داشت گفت: سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین اوایل آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و ما نام کاروان سفیران امید نامیدیم. شما نسل آینده ورزش کشور را می سازید. شما باتلاش خودتان به این نقطه رسیده اید و به اردوی تیم ملی آمده اید. شما همین الان هم قهرمان هستید و تلاش کرده اید تا به اینجا برسید.

وی در خصوص حمایت از دوچرخه سواری هم بیان کرد: بازیهای آسیایی جوانان در بحرین برگزار می شود که طی آن ۳ دختر و ۳ پسر دوچرخه‌سوار نماینده ایران در این رویداد خواهند بود. دوچرخه سواری در آخرین رویدادی که حاضر بوده در هانگژو و المپیک ورزشکاران محدودی داشت اما در راستای حمایت از این رشته ما الان ۶ ورزشکار در بحرین داریم که این نشان از حمایت کمیته المپیک و فدراسیون است.

وی تصریح کرد: به همین منظور برای بازدید از امکانات آکادمی و دیدار با ورزشکاران به این فدراسیون آمدیم تا در جریان روند فعالیت‌ها قرار بگیریم. به روند جدید امید بسیار داریم چراکه در این فدراسیون به رده‌های سنی پایه توجه خوبی شده و انتظار آینده روشنی را داریم.

علی‌نژاد در خصوص وضعیت مالی و حمایت‌هایی که کمیته ملی‌المپیک از دوچرخه‌سواری خواهد داشت، گفت: بودجه‌های فدراسیون مشخص است اما در این فدراسیون شاهد رشد بوده‌ایم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه این فدراسیون نیاز به زیرساخت ها دارد هم گفت: زیرساخت‌ها به شرکت توسعه باز می‌گردد که خبر دارم با دستور وزیر ورزش، حمایت در راستای ساخت پیست چوبی در دستور کار است.

درحاشیه این بازدید رسول اسدی رئیس فدراسیو دوچرخه سواری توضیحاتی را پیرامون اردوهاو برنامه های تیم ملی ارائه کرد. همین طور دبیر کل کمیته ملی المپیک از مرکز سنجش تیم های ملی دوچرخه سواری بازدید کرد.

