افتتاح مدرسه ۹ کلاسه در بندرترکمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، مدرسه ۹ کلاسه در شهرستان بندرترکمن با اعتباری بیش از ۱۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه آموزشی گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در منطقه به شمار می‌رود.

استاندار گلستان گفت: مدرسه‌سازی نه تنها به ساخت فضایی برای آموزش می‌پردازد، بلکه بستر رشد و شکوفایی استعدادهای نسل‌های آینده را فراهم می‌کند. با ایجاد مدارس جدید، فرصتی برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه به وجود می‌آید که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در توسعه کشورها داشته باشد.



وی ادامه داد: در فرآیند مدرسه‌سازی، نه تنها نیاز به امکانات فیزیکی مناسب است، بلکه توجه به ایجاد محیطی حمایتی، انگیزشی و خلاق برای دانش‌آموزان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هر مدرسه‌ای که ساخته می‌شود، همچون یک گام به سوی آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان این مرز و بوم خواهد بود.



طهماسبی اظهار کرد: مدرسه‌سازی، در واقع سرمایه‌گذاری در آینده است؛ زیرا با ساختن مدارس، فرصت‌های آموزشی برای کودکانی که ممکن است به دلایل مختلف از تحصیل محروم شوند، فراهم می‌شود و این امر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند.

گفتنی است عبدالجلال ای ری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، کیانمهر، معاون استاندار، امید سقلی، فرماندار شهرستان بندرترکمن، وحید فراهی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، و قدرت‌الله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، به همراه سایر مسئولین استانی و شهرستانی در این مراسم حضور داشتند.