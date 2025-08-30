۳۸۸ پروژه عمرانی و روستایی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصغریان رستمی عصر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دهیاری روستای ولاشد پایین شهرستان نکا، با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار داشت: توسعه ساختمان دهیاری‌ها، بهسازی معابر و روستاها، احداث بوستان‌ها و فضای سبز، و ساخت سالن‌های ورزشی از اولویت‌های اصلی ما در مدیریت روستایی است. وی افزود: در هفته دولت امسال، ۱۰ پروژه و ساختمان دهیاری در سطح استان به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از افتتاح ۳۸۸ پروژه عمرانی در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: برای دهیاری‌های رده‌های شش، پنج و چهار، احداث ساختمان دهیاری در اولویت قرار دارد تا خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم ارائه شود و ظرفیت مدیریتی و اداری روستاها تقویت شود.

اصغریان رستمی در ادامه تصریح کرد: اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری همچنان پیگیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمران روستاهاست و هدف اصلی خود را ارتقای استاندارد زندگی روستایی و تقویت زیرساخت‌ها در سراسر استان دنبال می‌کند.

مهدی داودی، فرماندار نکا نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت هفته دولت گفت: این هفته فرصتی برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف و نشان دادن عزم و تلاش مسئولان برای توسعه کشور و رفع نیازهای مردم به ویژه در مناطق محروم و روستایی است.

وی همچنین افزود: افتتاح این پروژه‌ها سهم مهمی در تحقق عدالت در خدمات‌رسانی دارد و با اجرای این طرح‌ها، زمینه ارتقای زیرساخت‌های روستایی، بهبود کیفیت آموزش، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه فضای فرهنگی و ورزشی فراهم شده است.

افتتاح ۵۲ پروژه در نکا

فرماندار نکا در پایان خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال، ۵۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۹ همت افتتاح و کلنگ‌زنی شد که از این تعداد، ۲۸ طرح در سطح روستاهای شهرستان تعریف و به بهره‌برداری رسید.

گفتنی است، در آخرین روز هفته دولت، پنج طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل ۱۰۴ واحد مسکن ملی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال، ساختمان دهیاری روستای ولاشد پایین با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، مدرسه سه‌کلاسه ابتدایی شهید حقیقی گل‌خیل با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، آسفالت زیرگذر قلعه‌سر با اعتبار ۴۳ میلیارد ریال، ده طرح مخابراتی و سایت تلفن همراه روستای خیرآباد با اعتبار ۳۴۸ میلیارد ریال و کارخانه مازندبتن با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال مستقیم ۷ نفر و غیرمستقیم ۲۰ نفر بود.