پروژه نهضت ملی مسکن در خوانسار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی شامگاه شنبه در آئین افتتاح پروژههای خوانسار در هفته دولت با اشاره به آغاز عملیات سد باغکل اظهار کرد: ساخت این سد از سال ۱۳۸۲ توسط آب منطقهای تهران آغاز شد، اما به دلیل شرایط خاص زمینشناسی، عمق بالای آبرفتها و محدودیتهای فنی و مالی، اجرای پرده آببند در پی سد امکانپذیر نشد.
وی افزود: پس از آبگیری سد مشخص شد که فرار آب از پی سد وجود دارد و بررسیهای تخصصی نشان داد بیشترین میزان فرار آب در کوله سمت چپ سد است. این موضوع در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با حضور کارشناسان داخلی و خارجی بررسی شد اما به دلیل کمبود اعتبارات، ادامه عملیات آببندی متوقف گردید.
درویشی ادامه داد: سال گذشته با دستور وزارت نیرو و پیگیری مسئولان استانی، موضوع آببندی مجدداً در دستور کار قرار گرفت و ۳۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت برای این پروژه اختصاص یافت. قراردادی نیز با شرکت آیتیپی، سازنده دستگاههای حفاری و تزریق، منعقد شد که تاکنون حدود ۶ هزار و ۷۰۰ متر حفاری و تزریق انجام شده و گزارشهای مشاور نشان میدهد آبدهی پی سد حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در جلسهای با حضور فرماندار و مسئولان استانی مقرر شد با تأمین ۵۵ میلیارد تومان اعتبار شامل ۳۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت و کمک سایر دستگاهها، عملیات آببندی ادامه یابد. هدف اصلی این مرحله از عملیات، تأمین ایمنی سد و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی برای شهر خوانسار است.
درویشی با اشاره به نیاز مالی بالای پروژه گفت: آببندی کامل پی سد به اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که در شرایط فعلی امکان تأمین آن وجود ندارد. بنابراین تمرکز ما در این مرحله بر ایمنسازی سد است و تزریقها بهصورت مرحلهای و با فواصل مشخص انجام میشود تا خلل و فرج سنگهای پی پر گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدت قرارداد یک ساله است و در صورت تأمین کامل اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی، عملیات تا سال آینده تکمیل و تحویل شهرستان خوانسار خواهد شد.
اجرای پروژه دیوار ساحلی روستای سنگ سفید برای رفع خطر سیلاب
درویشی همچنین به پروژه دیوار ساحلی روستای سنگ سفید اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف رفع خطر سیلاب، تأمین ایمنی مدرسه و زیباسازی روستا اجرا شده و تاکنون ۱۰ هزار متر مکعب سنگچینی در این طرح انجام شده است. اعتبارات این پروژه از منابع جاری شرکت آب منطقهای تأمین شده و تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان از مجموع ۳۰ میلیارد تومان مصوب هزینه شده است.
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان خوانسار
ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، در گفتگو با خبرنگار با اشاره به آغاز پروژه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان خوانسار گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه به عنوان نخستین واگذاری زمین در این منطقه آغاز شد. پس از تحویل زمین، آزمایشهای خاک انجام شد و به دلیل خشکی بسیار بالای زمین، اجرای یک رینگی برای کاهش مقاومت خاک در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این پروژه تلاش شده است بخش عمده هزینهها در داخل شهرستان صرف شود. طراحی سکوی پنلهای خورشیدی به صورت بومی انجام شده و با هماهنگی یکی از کارخانههای مستقر در شهرک صنعتی خوانسار، کابلهای پیشتنیده متناسب با نیاز پروژه تولید و مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته وی: این روش برای نخستین بار در ایران اجرا میشود؛ پیشتر در کشورهای عمان و چین پیادهسازی شده و نتایج موفقی داشته است. استفاده از کابلهای پیشتنیده به جای استراکچرهای معمولی، ضمن کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی هزینه سرمایهگذاری، موجب افزایش پایداری و طول عمر سازهها نیز خواهد شد.
درویشی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه اجرای این نیروگاه حدود ۱۸۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است. تمامی پیمانکاران و نیروهای اجرایی پروژه از ظرفیتهای بومی انتخاب شدهاند تا هم زمینه اشتغال محلی فراهم شود و هم اجرای طرح با مشارکت نیروهای شهرستانی پیش برود.
خوانسار؛ منطقهای مستعد برای توسعه نیروگاههای خورشیدی
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، با اشاره به ظرفیتهای منطقه خوانسار برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: این منطقه به دلیل شرایط مناسب آفتابگیری، موقعیت مطلوبی برای احداث نیروگاه خورشیدی دارد و اهمیت این طرح در آن است که برق تولیدی در وهله نخست توسط صنایع منطقه مصرف خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، اجرای چهار تا پنج پروژه در این منطقه پیشبینی شده است، اما با توجه به موضوع اهلیتسنجی و شرایط موجود، فعلاً آغاز کار با نیروگاه سه مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است.
درویشی ادامه داد: بر اساس ظرفیت شبکه موجود، این محدوده توان تأمین برق تا ۶ مگاوات را دارد. تاکنون یک نیروگاه یک مگاواتی دیگر نیز در همین منطقه واگذار شده و امکان توسعه بیشتر تا دو مگاوات برای احداث نیروگاههای جدید وجود دارد.
آغاز عملیات پروژه نهضت ملی مسکن در خوانسار
سعید شاهی رئیس راه و شهرسازی خوانسار اظهارکرد: پروژه آمادهسازی سایت نهضت ملی مسکن خوانسار در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار و با هدف احداث ۹۰۰ واحد مسکونی کلید خورده و عملیات اجرایی آن همزمان با هفته دولت آغاز میشود. این پروژه در قالب واگذاری قطعات به صورت دو نفره و قوارههای ۱۸۰ متری طراحی شده و با شرایط ۶۰ درصد ساخت پیشبینی شده است.
درویشی ادامه داد: در راستای حمایت از متقاضیان، مساعدتهای لازم در زمینه هزینههای نقشهکشی و نظارت با همکاری شهرداری انجام خواهد شد و برای هر واحد این پروژه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. مسئولان امیدوارند با حمایتهای دولت، مردم بتوانند تا آخرین مرحله ساخت از این کمکها بهرهمند شوند و واحدهای مسکونی هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
