اصفهان ۳۰۰ هزار خانه خالی دارد؛ آخرین وضعیت طرح حمایتی مسکن استیجاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالرضا لقمانی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس برآوردهای مبتنی بر مصرف آب و برق و آمار غیررسمی، حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سطح استان وجود دارد.

وی افزود: این واحدها از طریق سامانه‌های مختلف شناسایی و به اداره دارایی اعلام می‌شوند تا در هیئت‌های مربوطه مالیات پرداخت کنند اما قانون مالیات بر خانه‌های خالی دو ایراد اساسی دارد که اثربخشی آن را کاهش داده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اولاً قانون به هر فرد اجازه داشتن دو مسکن می‌دهد (مسکن اول و دوم) و بسیاری از واحدهای خالی تحت عنوان مسکن دوم از مالیات معاف می‌مانند.

لقمانی ادامه داد: ثانیاً مالیات بازدارنده نیست و مالکان ترجیح می‌دهند واحد نوساز را خالی نگه دارند تا از تورم آن بهره‌مند شوند تا اینکه آن را اجاره دهند؛ از این رو پیشنهاد اصلاح قانون برای افزایش بازدارندگی در حال پیگیری است.

وی همچنین به کنترل اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون سامانه املاک و اسکان، سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد تعیین شده و در صورتی که موجر (اجاره دهنده) خلاف این مصوبه مستاجر را مجبور به عقد قرارداد اجاره بهایی بالاتر از سقف مصوب کند، مستأجر می‌تواند تا پنج سال شکایت کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: امسال نیز با مصوبه سران قوا تا پایان سال جاری هیچ مالکی حق اخذ حکم تخلیه ندارد.

آخرین وضعیت طرح مسکن استیجاری

لقمانی در ادامه جزئیات کامل طرح مسکن استیجاری را تشریح کرد و گفت: این طرح یکی از سیاست‌های درست دولت است زیرا با هزینه‌های سرسام‌آور فعلی، خانه‌دار شدن برای بسیاری از شهروندان به‌جز گروه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی میسر نیست.

به گفته وی، این طرح به دو روش در حال پیگیری است؛ روش اول تملک واحدهای آماده است و دولت واحدهای نیمه‌کاره یا نیازمند تجهیز را خریداری و تکمیل می‌کند.

۳۳۰ واحد در شهرهای جدید تملک شد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: سهمیه استان تا امروز ۴۳۰ واحد است که تأمین مالی آن حدود ۴.۳ همت نیاز دارد و از محل فروش اراضی تأمین می‌شود.

لقمانی افزود: تاکنون ۳۳۰ واحد در شهرهای جدید تأمین و تملک شده و بقیه در سایر شهرها در دستور کار است. یک شهر جدید آماده است اما باید تجهیز شود. برنامه آتی تا ۲ هزار واحد پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، این واحدها به دهک‌های یک تا ۶ (به‌ویژه زوج‌های جوان با کمتر از پنج سال سابقه ازدواج، دارای فرزند بیشتر یا تحت پوشش نهادهای حمایتی) با اولویت‌بندی تخصیص می‌یابد. اجاره‌بها ۲۵ تا ۵۰ درصد نرخ روز بازار و مدت آن یک تا پنج سال خواهد بود. پس از تملک کامل، سامانه ثبت‌نام باز می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه روش دوم بر اساس ماده هشت دستورالعمل استیجار است، گفت: زمین رایگان به انبوه‌سازان (اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای حمایتی و شهرداری‌ها) داده می‌شود. آن‌ها تا ۲ سال فرصت دارند با تسهیلات دولتی و منابع خود واحدهایی حداکثر ۷۵ متری بسازند.

لقمانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد واحدها را به مدت پنج تا ۱۵ سال به واجدان شرایط اجاره می‌دهند، اظهار کرد: پس از پایان دوره اجاره‌داری، زمین به قیمت زمان واگذاری به سازنده منتقل می‌شود که حداقل هفت سال جذابیت سرمایه‌گذاری دارد.

وی افزود: اراضی متعدد برای این روش شناسایی شده و دولت با کمترین آورده (زمین رایگان، خدمات زیربنایی و تسهیلات) مسکن استیجاری تولید می‌کند.

آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه در طرح نهضت ملی مسکن ۴۵۳ هزار نفر ثبت‌نام کردند که ۱۵۰ هزار نفر واجد شرایط بودند، گفت: حدود یکصد هزار واحد زمین تأمین شده و هنوز حدود ۵۰ هزار واحد زمین نیاز است که از طریق الحاق محدوده‌ها و توافق با مالکان در دستور کار است.

به گفته لقمانی، در شهر بادرود ۳۰۰ واحد ثبت‌نام و تأیید شده که پنج واحد تخصیص یافته و بیش از ۲۰ واحد در حال اجرا و دارای پروانه است. ۱۵۰ واحد دیگر هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند که با بازنگری طرح تفصیلی و الحاق اخیر، تفکیک و ابلاغ آن‌ها پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تکلیف استان ۲۴۳ هزار واحد طی چهار سال بود که شامل ۱۰۳ هزار واحد حمایتی، ۴۵ هزار واحد خودمالک، ۳۵ هزار واحد بازآفرینی، ۴۰ هزار واحد روستایی و ۲ هزار واحد استیجاری است.

واگذاری ۲ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی اصفهان برای طرح نهصت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با همراهی مسئولان استان، بیش از ۲ هزار هکتار زمین مربوط به اراضی ملی منابع طبیعی برای بیش از یکصد هزار واحد تأمین شده که حدود ۷۰ هزار واحد آن در حال آماده‌سازی است.

لقمانی با اشاره به اینکه از ۱۰۳ هزار واحد حمایتی، حدود ۵۴ هزار واحد در حال احداث است، افزود: خودمالکین شهری حدود ۲۰ هزار واحد واگذار شدند.

وی اضافه کرد: در حوزه جوانی جمعیت نیز ۴۳ هزار خانوار ثبت‌نام کردند که ۱۸ هزار نفر تأیید نهایی شدند و بیش از هشت هزار واحد یا زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم تخصیص یافته است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تسهیلات حمایتی شامل ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قرض‌الحسنه ۱۵ ساله برای دهک‌های یک تا چهار (صرف‌نظر از پوشش نهادهای حمایتی)، کمک تا ۴۰۰ میلیون تومان از کمیته امداد و بهزیستی و تسهیلات نهضت ملی مسکن که به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.

لقمانی با بیان اینکه صندوق ملی مسکن نیز ۲۰۰ میلیون تومان قرض‌الحسنه دو ساله برای واحدهای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد پرداخت می‌کند، گفت: رویکرد انبوه‌سازی کنار گذاشته شده و بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در قالب گروه ساخت (پلاک‌های یک تا چهار طبقه به یک تا چهار نفر) در حال اجراست.

وجود ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده در استان اصفهان

وی در ادامه با بیان اینکه استان بیش از ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری دارد، خاطرنشان کرد: این میزان حدود ۱۰ درصد مساحت شهرها را تشکیل می‌دهد و در ۱۰۴ شهر توزیع شده است.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۳۳ شهر استان دارای بافت تاریخی مصوب هستند، گفت: از سال ۱۴۰۱ با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، بسته‌های تشویقی اجرا شده است.

لقمانی افزود: خارج از بافت تاریخی، مالکان می‌توانند یک تا دو طبقه تراکم تشویقی، سطح اشغال بیش از ۶۰ درصد، تأمین ۷۵ درصد پارکینگ مجازی و کاربری‌های غیرمسکونی دریافت کنند. حد نصاب تفکیک برداشته شده و حتی قطعات بالای ۵۰ متر پروانه می‌گیرند و تشویق می‌شوند.

توزیع بیش از ۳۰ هزار تن قیر برای معابر بافت‌های فرسوده اصفهان

وی با بیان اینکه در سه-چهار سال گذشته بیش از ۳۰ هزار تن قیر رایگان به ارزش روز حدود یک همت بین شهرداری‌ها توزیع شده و معابر بافت‌های فرسوده آسفالت شده‌ است، اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه روبنایی مانند مدرسه، فرهنگسرا، درمانگاه، اورژانس و احیای خانه‌های تاریخی اجرا شده و بیش از ۳۰ پروژه روبنایی در برنامه جامع اقدام مشترک محلات هدف در حال انجام است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ابراز کرد: در چهار سال گذشته حدود ۲۸ هزار واحد در بافت‌های فرسوده ۱۰۴ شهر پروانه گرفته و در فرآیند ساخت است.

به گفته لقمانی، در آسیب‌های جنگ رمضان نیز حدود ۶۰ واحد تخریب کامل در شهر اصفهان وجود داشت که شهرداری با افزایش تراکم و مشارکت سازندگان در حال نوسازی آن‌هاست و مالکان تا دو سال از مسکن استیجاری یا تسهیلات بدیل استفاده می‌کنند. در سایر شهرها بنیاد مسکن هزینه‌ها را پرداخت کرده است.