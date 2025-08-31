به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسین نژاد معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی گفت: ایجاد انگیزه، بهره‌مندی از شرایط مناسب و دسترسی به لوازم مورد نیاز ویژه دانش‌آموزان تحت پوشش جهت ادامه تحصیل از اولویت‌های سازمان بهزیستی است.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته با جذب کمک‌های نقدی و غیر نقدی به مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان در سطح ادارات و مراکز دولتی و موسسات خیریه تحت نظارت سراسر کشور توانست ۱۴۴ هزار و ۱۲۰ دانش آموز تحت پوشش را از خدمات این پویش بهره‌مند سازد.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی متذکر شد: هموطنان خیر و نیکوکار می‌توانند با مراجعه به درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به آدرس اینترنتی : https://mosharekat.behzisti.ir ، شماره گیری کد دستوری #۱۲۳* یا از طریق شماره و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ بانک مرکزی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ بانک ملی و همچنین اپلیکیشن‌های بام، ۷۲۴، ستاره یک، پی پاد، وجوه خود را واریز و در درپویش "همه حاضر" که از شهریورماه سالجاری آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد شرکت کنند.

حسین نژاد ادامه داد: خیرین می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی و مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی در سراسر کشور تحویل دهند.