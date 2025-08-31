پرواز ووشوکاران ایران برای درخشش در قهرمانی جهان + اسامی کامل تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان به میزبانی شهر برازیلیا برزیل برگزار خواهد شد و تیم های ملی ساندا و تالو آقایان و بانوان ایران نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.

ملی پوشان کشورمان برای حضور در این رویداد بامداد روز یکشنبه با حضور امیر صدیقی رئیس فدراسیون فرودگاه امام خمینی(ره) را به مقصد برزیل ترک کردند.

ترکیب تیم ملی ووشو ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

* ساندا آقایان

- شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم

- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم

- محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم

- سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم

- مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم

* تالو آقایان

- شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی.

* ساندا بانوان

- صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم

- سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم

- شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم

* تالو بانوان

- زهرا کیانی و هلیا اسدیان