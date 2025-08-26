به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیمهای ملی ووشو پس از ثبت نتایج مبارزات انتخابی و ارزیابیهای صورتگرفته، ترکیب تیمهای ملی ساندا و تالو اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را به شرح زیر اعلام کرد.
* رقابتهای قهرمانی جهان - ساندا آقایان
- شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم
- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم
- محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم
- سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم
- مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم
هدایت تیم ملی ساندا در مسابقات جهانی برعهده رامین موحدنیا خواهد بود و حبیب بهمنی، حمید لادور و محسن محمدسیفی نیز بهعنوان مربی در کنار تیم حضور خواهند داشت.
* رقابتهای قهرمانی جهان - تالو آقایان
- شاهین بنیطالبی، مصطفی حسنزاده و ابوالفضل قرهباغی.
هدایت تیم ملی تالو در مسابقات جهانی برعهده فرشاد عربی خواهد بود.
* رقابتهای قهرمانی جهان - ساندا بانوان
- صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم
- سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم
- شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم
هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.
* رقابتهای قهرمانی جهان - تالو بانوان
- زهرا کیانی و هلیا اسدیان.
هدایت تیم ملی تالو بانوان در مسابقات جهانی برعهده محبوبه کریمی خواهد بود.
با توجه به اعلام کمیته برگزاری مسابقات ووشو بازیهای همبستگی ریاض، مبارزات این رشته در ۶ وزن بخش ساندا برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در ۳ وزن آقایان و ۳ وزن بانوان به شرح زیر در این تورنمنت حضور خواهد داشت.
* بازیهای همبستگی اسلامی - ساندا آقایان
- امیرحسین همتی در وزن ۶۰ کیلوگرم
- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم
- فربد طالشی در وزن ۸۵ کیلوگرم
* بازیهای همبستگی اسلامی - ساندا بانوان
- سارا شفیعی در وزن ۵۶ کیلوگرم
- سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم
- شهربانو منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم
نظر شما