۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

ترکیب تیم‌های ملی ووشو برای دو رویداد مهم مشخص شد

ترکیب تیم‌های ملی ووشو برای دو رویداد مهم مشخص شد

ترکیب تیم‌های ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض پس از برگزاری مبارزات انتخابی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم‌های ملی ووشو پس از ثبت نتایج مبارزات انتخابی و ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ترکیب تیم‌های ملی ساندا و تالو اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را به شرح زیر اعلام کرد.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا آقایان
- شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم
- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم
- محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم
- سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم
- مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم

هدایت تیم ملی ساندا در مسابقات جهانی برعهده رامین موحدنیا خواهد بود و حبیب بهمنی، حمید لادور و محسن محمدسیفی نیز به‌عنوان مربی در کنار تیم حضور خواهند داشت.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو آقایان
- شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی.
هدایت تیم ملی تالو در مسابقات جهانی برعهده فرشاد عربی خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا بانوان
- صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم
- سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم
- شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم
هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو بانوان
- زهرا کیانی و هلیا اسدیان.
هدایت تیم ملی تالو بانوان در مسابقات جهانی برعهده محبوبه کریمی خواهد بود.

با توجه به اعلام کمیته برگزاری مسابقات ووشو بازی‌های هم‌بستگی ریاض، مبارزات این رشته در ۶ وزن بخش ساندا برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در ۳ وزن آقایان و ۳ وزن بانوان به شرح زیر در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا آقایان
- امیرحسین همتی در وزن ۶۰ کیلوگرم
- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم
- فربد طالشی در وزن ۸۵ کیلوگرم

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا بانوان
- سارا شفیعی در وزن ۵۶ کیلوگرم
- سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم
- شهربانو منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم

