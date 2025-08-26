به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم‌های ملی ووشو پس از ثبت نتایج مبارزات انتخابی و ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ترکیب تیم‌های ملی ساندا و تالو اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را به شرح زیر اعلام کرد.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا آقایان

- شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم

- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم

- محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم

- سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم

- مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم

هدایت تیم ملی ساندا در مسابقات جهانی برعهده رامین موحدنیا خواهد بود و حبیب بهمنی، حمید لادور و محسن محمدسیفی نیز به‌عنوان مربی در کنار تیم حضور خواهند داشت.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو آقایان

- شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی.

هدایت تیم ملی تالو در مسابقات جهانی برعهده فرشاد عربی خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا بانوان

- صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم

- سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم

- شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم

هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو بانوان

- زهرا کیانی و هلیا اسدیان.

هدایت تیم ملی تالو بانوان در مسابقات جهانی برعهده محبوبه کریمی خواهد بود.

با توجه به اعلام کمیته برگزاری مسابقات ووشو بازی‌های هم‌بستگی ریاض، مبارزات این رشته در ۶ وزن بخش ساندا برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در ۳ وزن آقایان و ۳ وزن بانوان به شرح زیر در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا آقایان

- امیرحسین همتی در وزن ۶۰ کیلوگرم

- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم

- فربد طالشی در وزن ۸۵ کیلوگرم

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا بانوان

- سارا شفیعی در وزن ۵۶ کیلوگرم

- سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم

- شهربانو منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم