به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، صبح امروز به وقت محلی در برازیلیا و پیش از آغاز رسمی هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان، نشست کمیته کونگفو فدراسیون جهانی با حضور امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو ایران و نایبرئیس کمیته کونگفو فدراسیون جهانی، خانم یوپینگ ژانگ، دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو، آنتونی گو، رئیس کمیته کونگفو IWUF و رئیس کنفدراسیون ووشو پانآمریکا و سایر اعضا برگزار شد.
در ابتدای این نشست خانم یوپینگ ژانگ، دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو به ارائه توضیحاتی درباره نحوه برگزاری مسابقات قهرمانی جهان کونگفو به میزبانی امیشان چین با حضور احتمالی نزدیک به ۷۰۰۰ نفر پرداخت.
ژانگ به برگزاری مراسمات روز جهانی ووشو-کونگفو از سال ۲۰۱۸ اشاره کرد و گفت: «روز جهانی تایچی از سوی فدراسیون جهانی ووشو به تاریخ ۲۱ مارس هر سال مشخص شدهاست.»
در این نشست مقرر شد با توجه به تقارن روز جهانی تایچی با نخستین روزهای نوروز، اقدامات لازم برای ثبت رسمی و جهانی این روز به نام روز جهانی تایچی در جلسه آینده یونسکو که در ماه نوامبر در ازبکستان برگزار خواهد شد، انجام شود.
همچنین آنتونی گو، رئیس کمیته کونگفو IWUF و رئیس کنفدراسیون ووشو پانآمریکا به ارائه توضیحاتی درباره استفاده از نام کونگفو پرداخت و تأکیدات ویژه فدراسیون جهانی برای جلوگیری از اشتباهگرفتن این ورزش با سایر رشتهها و استفاده از این نام را برای تمام فرمها و مسابقات ووشو سنتی که در دنیا برگزار میشود؛ شرح داد.
در ادامه گو ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیتهای این رشته ورزشی در بین عموم مردم جهان، فدراسیون جهانی به شکل ویژهتری در زمینه برگزاری رویدادهای کونگفو و توسعه آن اقدام کند.
سپس امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو ایران و نایبرئیس کمیته کونگفو IWUF طرحی را برای توسعه هر چه بهتر و بیشتر توسعه کونگفو بین جوانان و نوجوانان ارائه داد که مورد استقبال حضار در جلسه و رئیس کمیته کونگفو فدراسیون جهانی هم قرار گرفت.
یکی از موضوعات بسیار مهم که از سمت ایران پیشنهاد شد، برگزاری رویدادهای بازیهای الکترونیکی کونگفو بهصورت گسترده با درنظر گرفتن علاقهمندی گروههای سنی به این موضوع و با استفاده ویژه از هوش مصنوعی جهت توسعه و پیشبُرد اهداف بود که مقرر شد در جلسه بعدی که برگزار خواهد شد، این موضوعات بهصورت جدی پیگیری شود.
همچنین از سوی فدراسیون چین نیز برگزاری دورههای داوری و مربیگری کونگفو با ارائه مدرک رسمی از سوی فدراسیون جهانی ووشو مطرح شد که این موضوع نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.
