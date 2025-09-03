 تصویب پیشنهادات رئیس ایرانی کمیته پزشکی فدراسیون جهانی ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، نشست کمیته پزشکی هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که از امروز به طور رسمی در برزیل آغاز خواهد شد، با حضور دکتر امیرعباس لشکری، رئیس کمیته پزشکی IWUF و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه چند مورد از مصوبات کمیته پزشکی فدراسیون جهانی به پیشنهاد دکتر لشکری مورد تأیید اعضا قرار گرفت که یکی از آن‌ها، لزوم انتخاب ناظران پزشکی از بین جامعه پزشکان توسط کمیته پزشکی IWUF بود تا از این پس ناظران پزشکی توسط کمیته پزشکی به دبیرکل فدراسیون جهانی معرفی شوند. دومین مصوبه که توسط رئیس ایرانی این کمیته پیشنهاد شد، این بود که در کنار گواهی‌های سلامت و بیمه ورزشی معمول ورزشکاران که در زمان ثبت‌نام تیم‌ها ارائه می‌شود، گواهی AEDL که یک گواهی ضد دوپینگ است و برای کسب آن می‌بایست در سایت وادا پس از سپری کردن دوره آموزش و قبولی در آزمون شرکت کنند، نیز مورد نیاز است تا ووشوکاران اطلاعات کافی نسبت به دوپینگ و مواد ممنوعه داشته باشند. در ادامه توسط دکتر لشکری مسئله برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین توسط کمیته پزشکی فدراسیون جهانی مورد بحث قرار گرفت تا در این دوره‌ها مسائلی مانند آسیب‌های ورزشی مورد بازآموزی و تدریس قرار بگیرند.

در این جلسه در کنار دکتر لشکری رئیس ایرانی کمیته پزشکی IWUF، دکتر لی از استرالیا و دکتر شریف از مصر همراه با ۲ عضو دیگر کمیته پزشکی فدراسیون جهانی به‌صورت آنلاین به‌عنوان اعضای کمیته حضور داشتند. یک نماینده از کنترل دوپینگ و نماینده دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو نیز در کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی حضور داشتند.

