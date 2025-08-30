حضور حبیب بهمنی در مسابقات جهانی ووشو برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی فدراسیون ووشو، مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ قرار است در کشور برزیل برگزار شود و تیم ملی ایران با ترکیبی قدرتمند در دو بخش ساندا و تالو به این رقابتها اعزام خواهد شد.
در میان اعضای کادر فنی، نام حبیب بهمنی، مربی ووشو از استان چهارمحال و بختیاری، به چشم میخورد.
وی سابقه سرمربی در تیم ملی کرواسی را در کارنامه خود دارد و پیش از این مربی تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود.
این مربی ووشو این بار به عنوان مربی تیم ساندا در کنار دیگر اعضای کادر فنی، مسئولیت آمادهسازی ملیپوشان را بر عهده دارد.
حضور او در این رویداد جهانی نهتنها نشان از اعتماد فدراسیون به توانمندیهای فنیاش دارد، بلکه افتخاری بزرگ برای جامعه ورزشی چهارمحال و بختیاری محسوب میشود.
تیم ملی ایران با ترکیبی از قهرمانان نامآشنا از جمله محسن محمدسیفی، سهیل موسوی، مهدی مرادی، شجاع پناهی، عرفان محرمی در بخش ساندا نهم تا هفدهم شهریورماه در شهر برزیلیا به مصاف حریفان جهانی خواهد رفت.
هدایت این تیم بر عهده رامین موحدنیا است و حبیب بهمنی، حمید لادور و محمد سیفی نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارند.
نظر شما