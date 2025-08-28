پورغلامی عضو هیئت ژوری ووشو قهرمانی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۱۲ تا ۱۶ شهریورماه به میزبانی برزیل در شهر «برازیلیا» برگزار خواهد شد. بر همین فدراسیون جهانی ووشو به ارسال نامه‌ای به تهران، از محمد پورغلامی دعوت کرد به عنوان عضو هیأت ژوری این دوره از رقابت‌ها به برزیل سفر کند.

محمد پورغلامی عضو کمیته فنی و بین‌المللی فدراسیون جهانی است که سال‌هاست در مسئولیت‌های مهم و کلیدی فدراسیون‌های جهانی، قاره آسیا و قاره آمریکا نقش مؤثر داشته است. در حاشیه این دوره از مسابقات، جلسات کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو نیز برگزار خواهد شد.