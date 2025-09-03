هفدهمین دوره رقابت های ووشو جهان افتتاح شد؛ حضور ایران و تشویق فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان در برازیلیا و در مرکز همایش‌های «اولیسس گیماراِس» سالن آمفی تئاتر برگزاری رقابتها برگزار شد.

اعضای تیم ملی ووشو مردان و زنان ایران به همراه امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در این مراسم حضور داشتند. در این دوره از رقابتها بیش از هزار ورزشکار، مربی، داور، کادر از 86 کشور جهان حضور خواهند داشت.

در این مراسم باشکوه که کلیه اعضا و نمایندگان تیم های شرکت کننده حضور داشتند، در ابتدا تاریخچه ای از ورزش ووشو روی وال بزرگ سالن به نمایش درآمد و کلیپی از ادوار قدیمی مسابقات جهانی پخش شد.

در ادامه کشورهای شرکت کننده در این دوره معرفی شدند که نکته جالب تشویق تیم فلسطین به هنگام معرفی این تیم و نقش بستن پرچم آنها روی وال سالن بود. سپس مراسم خوشامدگویی و خیرمقدم به حاضرین توسط آنتونی گو نایب رئیس فدراسیون جهانی و رئیس کمیته کونگ‌فو و رئیس کنفدراسیون ووشو پان امریکا انجام شد.

همچنین جمعی از سناتورهای برزیل، دبیر ورزش برزیل، دبیرکل فدراسیون جهانی، اعضای هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو، رئیس فدراسیون ووشو کونگ‌فو برزیل نیز پشت تریبون رفته و صحبت کردند. در ادامه پس از سخنرانی مقامات جهانی از تندیس بازی ها پرده برداری شد.

همچنین به برخی از چهره هایی که به برگزاری این دوره از رقابتها کمک کرده اند، لوح تقدیر اهدا شد. در ادامه مرامنامه بازیها توسط یکی از ووشوکاران تیم ملی برزیل خوانده و زنگ آغاز رسمی بازیها نواخته شد و سپس تالوکاران روی استیج به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.