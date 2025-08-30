حضور چهار ایرانی در مجمع فدراسیون جهانی ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ووشو در حالی از سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه (۲ سپتامبر) با برگزاری مراسم افتتاحیه در مرکز همایش‌های «اولیسس گیماراِس» در برازیلیا آغاز خواهد شد که بر اساس تقویم فدراسیون جهانی، جلسات کمیته‌های IWUF نیز یک روز قبل از شروع رسمی مسابقات برگزار خواهند شد.

بر این اساس امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو ایران و نایب‌رئیس کمیته کونگ‌فو فدراسیون جهانی، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران و عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون جهانی، امیرعباس لشکری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشو ایران و فدراسیون جهانی و محمد پورغلامی‌نژاد نیز به‌عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو در جلسات کمیته‌های کونگ‌فو، پزشکی و فنی IWUF حضور خواهند داشت.

جلسات فوق روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه (۱ سپتامبر) در هتل ویندزورپلازای برزیل برگزار خواهد شد. هم‌چنین جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون جهانی ووشو نیز در تاریخ شنبه ۱۵ شهریورماه (۶ سپتامبر) صورت خواهد گرفت.

ضمن این که مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جهانی ووشو نیز در تاریخ یک‌شنبه ۱۶ شهریورماه (۷ سپتامبر) با حضور گائو ژیدان وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک چین که ریاست فدراسیون جهانی ووشو را عهده‌دار است، مهدی علی‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون جهانی و امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو کشورمان برگزار می‌شود.