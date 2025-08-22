موحدنیا:در انتخاب ووشوکاران نگاهی به بازی های آسیایی داشتیم

رامین موحدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعضای تیم ملی ووشو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان چهار مرحله از تمرینات را پشت سر گذاشته اند و از فردا شنبه هم برای حضور در آخرین مرحله از تمرینات وارد اردو می شوند. آنها بامداد ٩ شهریورماه جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم برزیل خواهند شد.

وی افزود: رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان ۱۲ شهریور آغاز می‌شود و ۵ روز به طول خواهد انجامید. برای هماهنگی محیطی و زمانی هم برنامه‌هایی داریم که پس از ورود به محل برگزاری مسابقات و پذیرش به اجرا خواهیم گذاشت. الحمدالله اعضای تیم شرایط مطلوبی دارند و برنامه‌های آماده سازی با حمایت خوب مسئولان فدراسیون به بهترین شکل به انجام رسید تا با یک تیم آماده راهی برزیل شویم.

سرمربی تیم ملی ووشو ایران در خصوص آخرین شرایط نفرات اعزامی گفت: اینکه اعضای تیم ملی به لحاظ فنی و بدنی شرایط خوبی دارند یک سوی جریان است و اینکه ما تیمی جوان را در اختیار داریم سوی دیگر آن، ما ۵ سهمیه در ساندای مردان داریم و غیر از محسن محمد سیفی که تجربه قهرمانی‌های متوالی در این رقابت‌ها دارد، چهار عضو دیگر تیم برای اولین بار است که مسابقات قهرمانی جهان را تجربه می‌کنند. با این وجود این نفرات بهترین‌های ایران هستند و نمایندگان شایسته ووشو ایران خواهند بود که تلاش می‌کنند بهترین نتیجه را کسب کنند.

موحدنیا با اشاره به دوری ٦ ساله از مسابقات جهانی اظهار داشت: یک دوره از این مسابقات که به دلیل کرونا لغو شد و دوره بعد از آن هم آمریکا میزبان بود که متأسفانه برای اعضای تیم در یک اقدام غیر ورزشی روادید صادر نشد. به همین دلیل دو دوره حضور ما در این رقابت‌ها فاصله افتاد و به نوعی دور بودیم از میدان جهانی، این موضوع باعث می‌شود که از تغییرات ایجاد شده در این مسابقات بخصوص وضعیت کشورهای مدعی اطلاعی دقیقی نداشته باشیم.

وی افزود: برخی مدعیان را در بازی‌های جهانی چنگدو و قبل از آن جام جهانی ارزیابی کردیم. کشور روسیه هم که از قدرت‌های برتر ووشو جهان در بخش ساندا است و در گذشته‌ای نه چندان دور با نفرات شاخصی چون سالیکوف، بلاتوف و… مدال کسب می‌کرد، بعد از پشت سر گذاشتن محرومیت‌ها به مسابقات بازگشته و معتقدم میدان سختی را پیش رو داریم. ولی ما هم ایران هستیم و در ادوار گذشته در بین مدعیان اصلی حضور داشته ایم و در این دوره نیز با بهترین‌های خود عملکرد خوبی به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم ملی ووشو در پایان گفت: با توجه به آنکه سال آینده بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو داریم، در انتخاب اعضای تیم برای مسابقات جهانی با نگاه متفاوتی پیش رفته و این رویداد مهم را نیز در نظر گرفتیم. به همین دلیل امیدوارم جوانان ما بتوانند با نمایشی درخور توجه هم در این مسابقات نتایج خوبی کسب کنند و هم اعتماد را برای موفقیت در ناگویا کسب به دست بیاورند.