۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

آمادگی دانشگاه آزاد برای جشنواره امامت و مهدویت

نشست تخصصی پنجمین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت، با حضور جمعی از معاونان و مدیران فرهنگی واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، نشست هماهنگی پنجمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری «امامت و مهدویت» با حضور معاونان و مدیران فرهنگی واحدهای علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران غرب، تهران شرق، استاد فرشچیان، اسلامشهر، شهر قدس، پرند و یادگار امام(ره) برگزار شد.

در این نشست تخصصی سازوکارهای مشارکت مخاطبان در جشنواره از طریق سامانه و همچنین راهکارهای افزایش جامعه مخاطبان در برنامه‌های موضوعی جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، پیرامون برگزاری پیش‌رویدادهای موضوعی این جشنواره با محوریت نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، کیفیت‌بخشی به آثار ارسالی مخاطبان و شیوه برگزاری فاخر مراسم اختتامیه، تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

شبنم درخشان

