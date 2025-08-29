به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، محمدهادی همایون معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در نشست هم‌اندیشی مسئولان حوزه و دانشگاه در راستای کیفی‌سازی و عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری مشترک که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن خیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و رئیس دبیرخانه همکاری‌های مشترک حوزه علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا دستیار ویژه مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور و جمعی از معاونان و مدیران درون سازمانی حوزه و دانشگاه در محل این معاونت برگزار شد، دانشگاه آزاد اسلامی را دانشگاهی مسئله‌محور به معنای واقعی دانست که بسیار بزرگ بوده و در کل کشور وسعت یافته است.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در همه رشته‌ها اعم از علوم انسانی، مهندسی، علوم پزشکی و ... حضور دارد و امکان تعامل بین آنها وجود دارد و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نظام جدیدی اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه حوزه معارف اسلامی و اسلامی‌شدن دانشگاه و تعامل با حوزه و ... اینجا معنادار می‌شود که باید بدانیم می‌خواهیم چکار کنیم؛ بنابراین باید با همفکری الگوهای همکاری حوزه و دانشگاه را ذیل حل مسئله پیدا کنیم و مسائل و منابع (درسی) را به میدان بیاوریم.

همایون با عنوان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برای حل مسئله سازوکارهایی دارد و دانشکدگان در معاونت‌های مختلف در همین راستا تعریف شده‌اند، ادامه داد: در معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه، دانشکدگان جامعه و رسانه، دانشکدگان فرهنگ و زندگی، دانشکدگان بازار و کسب و کار، دانشکدگان گردشگری و زیارت، دانشکدگان تمدن و مطالعات جهان، دانشکدگان آمایش و برنامه‌ریزی توسعه و دانشکدگان حکمرانی دولت و نظام اداری در راستای حل مسئله در جامعه ایجاد شده‌اند که هر کدام موضوعات خاصی را دنبال می‌کنند.

این مسئول، دانشکدگان را مجموعه نظام‌مند مسئله‌ای در گروه‌های جدید و رشته‌های جدید(میان‌رشته‌ای) برشمرد و افزود: اکنون ۱۸۹ دانشکده موضوع‌محور در حوزه علوم انسانی و هنر در کل واحدهای دانشگاهی کشور طراحی و ۳۵۳ گروه ذیل این دانشکده‌ها تعریف شده‌اند و به صورت شبکه ذیل مسائل پیش می‌روند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بر همگام‌سازی نظام مسائل دانشگاه و حوزه تأکید کرد و گفت: می توان این مسائل را در پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی که اجازه راه‌اندازی آن را داریم، بررسی کرد و به نتایج خوبی رسید.

حجت‌الاسلام خیری رئیس دبیرخانه همکاری‌های مشترک حوزه علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی هم با ارائه گزارشی از روند تعامل این دو نهاد در راستای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک از ابتدا تاکنون بر ادامه همکاری‌ها تا عملیاتی‌شده برنامه‌ها و تصمیمات تأکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم با اشاره به اهمیت جایگاه تعاملی حوزه علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی از نگارش الحاقیه تفاهم‌نامه حوزه و دانشگاه و فعالیت دبیرخانه‌های استانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: مفاد تفاهم‌نامه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های متعددی اعم از پژوهشی و رسانه‌ای در حال عملیاتی شدن است و فعالیت‌ها در قالب وحدت حوزه و دانشگاه در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، برخی از مدیران گروه‌های کشوری معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ازجمله گروه کشوری اقتصاد، گروه کشوری علوم سیاسی، گروه کشوری فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، گروه کشوری علوم اجتماعی، گروه کشوری روانشناسی، گروه کشور محیط زیست انسانی و گروه کشوری هنر در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و ارائه الگوهای تعاملی خود با حوزه و دانشگاه پرداختند و مقرر شد با گروه‌های درسی حوزه با برگزاری جلسات هم‌اندیشی در تعامل و همکاری باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا دستیار ویژه مدیر حوزه‌های علمیه کل کشور و جمعی از معاونان و مدیران درون سازمانی حوزه هم به بیان دیدگاه و ارائه الگوهای تعاملی خود با دانشگاه در راستای تفاهم‌نامه همکاری مشترک پرداختند.