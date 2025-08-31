  1. استانها
  2. همدان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

اعتیاد منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است

همدان- مدیر مؤسسه فرهنگی عاشورائیان همدان گفت: اعتیاد عامل بروز خشونت، پرخاشگری و خودکشی بوده و باید با حمایت از بیماران و خانواده‌هایشان درمان شود.

محمدجواد درویشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مؤسسه فرهنگی عاشوراییان همدان اظهار کرد: مؤسسه عاشوراییان از سال ۱۳۹۵ با مجوز فرمانداری آغاز به کار کرد و فعالیت‌های خود را به طور تخصصی بر آسیب‌های اجتماعی متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه نخستین محور فعالیت این مؤسسه، کاهش نرخ طلاق عاطفی و زودهنگام بوده است، گفت: نبود شناخت و مشاوره پیش از ازدواج باعث بروز اختلاف و جدایی پیش از شروع زندگی مشترک می‌شود که پیامدهای مالی و روانی بسیاری برای خانواده‌ها دارد.

مدیر مؤسسه عاشوراییان همدان ادامه داد: تحقیقات ما نشان داد که اعتیاد منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله پرخاشگری، خشونت و خودکشی است و همین امر باعث شد کار با افراد درگیر اعتیاد و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار گیرد.

درویشیان با تأکید بر تغییر نگاه جامعه به فرد معتاد گفت: باید به این افراد به عنوان بیماران نیازمند درمان نگاه کرد، نه متهم. ما تلاش کردیم با گفت‌وگو، مشاوره و ارتباط نزدیک، مسیر بازگشت به زندگی سالم را برای آنان هموار کنیم.

وی با تشریح برنامه‌های پیشگیرانه مؤسسه اظهار کرد: در حوزه جوانان، ایجاد گروه‌های سرود، تئاتر و کلاس‌های مهارتی برای تقویت اعتمادبه‌نفس نوجوانان و پر کردن خلأهای فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. در اوج فعالیت، نزدیک به ۱۰۰ نوجوان در این برنامه‌ها مشارکت داشتند.

مدیر مؤسسه عاشورائیان همدان افزود: در زمینه نشاط اجتماعی نیز با نهادهای محلی مانند دهیاری‌ها، شوراها، کانون‌های فرهنگی و بسیج همکاری داشته‌ایم و برنامه‌هایی چون همایش‌های پیاده‌روی، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی و هنری را به صورت مشارکتی برگزار کرده‌ایم.

درویشیان با اشاره به چالش‌های اصلی تشکل‌های مردم‌نهاد استان یادآور شد: نبود فرهنگ کار گروهی تداوم‌دار و محدودیت منابع مالی دو مانع جدی برای توسعه فعالیت‌های این مجموعه‌هاست، اما پشتوانه اصلی ما همان مردم ایثارگر و ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمند همدان است که با همگرایی نهادها می‌توان از آن برای رفع موانع بهره برد.

