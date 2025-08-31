به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دل‌سگ» به نویسندگی محمد یعقوبی و کارگردانی سمیه قنبری از ۱۱ لغایت ۱۵ شهریورماه جاری در تماشاخانه نارون رشت به روی صحنه می‌رود.

این نمایش برگرفته از رمانی به همین نام، نوشته میخائیل بولگاکف است و در خلاصه داستان نمایش آمده است: یک پروفسور حاذق و مشهور با جراحی، غدد هیپوفیز و جنسی مردی را به بدن سگی ولگرد پیوند می‌زند و باعث می‌شود آن سگ به شعور انسانی دست پیدا کند اما این اتفاقات خلاف میل پروفسور پیش می‌رود و نتیجه‌ای ناخواسته و فاجعه‌بار را رقم می‌زند.

نمایش «دل‌سگ» در ژانر درام اجتماعی و به مدت زمان ۶۵ دقیقه اجرا خواهد شد و بازیگران آن به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از؛ کامران خانزاده، شیدا خانزاده، هادی آذرنگ، شیرین سامی، یاشار نصر ماسوله و نیلوفر نصرتی.

سایر عوامل این اثر عبارتند از: دراماتورژ و مشاور کارگردان: مهدی شایان؛ مدیر روابط عمومی: متین مجمع صنایع؛ طراح صحنه و دکور: سمیه قنبری؛ طراح نور: مجید خامسی؛ طراح لباس: سیمین ابراهیمی؛ انتخاب و میکس موسیقی: امیر جهانی؛ طراح گریم: نیلوفر نصرتی و عکاس، طراح پوستر و مولتی مدیا: امیرجهانی.

محمدمهدی اناهید، آتنا رمضانی پور و رومینا میرزاده، عوامل صحنه نمایش «دل‌سگ» را تشکیل می‌دهند و مدیر سالن: مهرداد بخشی، مدیر اجرایی: غزل نوحی و مسئول فنی سالن: حسین گلی‌زاده، مبین بخشی‌خواه می‌باشند.

نمایش «دل‌سگ» از ۱۱ لغایت ۱۵ شهریورماه جاری از ساعت ۲۰ در تماشاخانه نارون رشت واقع در میدان مصلی (توشیبا)، روبه‌روی مجتمع آدینه، پارک نارون یک، تماشاخانه نارون به روی صحنه خواهد رفت.

علاقمندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سامانه برخط تی‌صندلی مراجعه و یا با شماره ۰۹۳۵۴۹۴۶۰۹۴ تماس حاصل نمایند.