۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

برگشت ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد به بیت المال

یاسوج-سرپرست اداره کل منابع طبیعس و آبخیزداری کهگیلویهدو بویراحمد گفت: ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی این استان در یک سال گذشته به بیت المال بازگشت.

مجید نظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد به بهترین عملکرد مقابله با زمین خواری در سامانه پنجره واحد زمین کشور، اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد سازمان منابع طبیعی در مورد زیر سامانه پایش اراضی کشور پنجره واحد زمین، این استان حائز بهترین عملکرد در حوزه برخورد با زمین خواری شد.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش تعداد ۷ هزار و ۲۱۳ پرونده مشکوک به تخلف زمین خواری با استناد از تصاویر ماهواره‌ای در اراضی ملی و منابع طبیعی در کشور شناسایی شد، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان مبارزه با زمین خواری است که طی یک سال گذشته با تلاش همکاران در یگان حفاظت حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی از دست سودجویان خارج شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: از این میزان، ۲۲۴ هکتار مربوط به ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴ است.

وی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهدات هرگونه تخریب، تعرض، زمین خواری، قطع درخت و تولید زغال، قاچاق چوب و زغال و آتش سوزی عرصه‌های طبیعی را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

