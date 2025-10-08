رفع تداخل ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان های بهمئی و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرازی در جلسه‌ تخصصی با مدیران کل ادارات ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پس از بررسی دقیق ۹ پلاک از اراضی مورد مناقشه در شهرستان‌های بهمئی و بویراحمد، ۹۰۰ هکتار از اراضی غیر ملی رفع تداخل شد.

وی بر رعایت دقیق قوانین و مقررات به عنوان یک اصل غیرقابل تخطی در پیشبرد طرح ها تأکید کرد و افزود: دقت نظر و عمل بر اساس چارچوب‌های قانونی، تضمین‌کننده سلامت و اعتبار اقدامات ما است و از حقوق ما دفاع می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تلاش و همفکری مضاعف مدیران و کارشناسان برای اجرای دقیق و منطبق با قوانین تأکید کرد تا از بروز هرگونه تداخل و مشکل در آینده جلوگیری شود.

وی با واکاوی نقشه‌های سنوات گذشته تا دهه ۱۳۴۰ اراضی مورد بحث، بر لزوم پرهیز از هرگونه اغماض در واگذاری‌ها و صیانت قاطعانه از منابع ملی تأکید کرد و ادامه داد: هرگونه کوتاهی در این زمینه زمینه‌ساز تخلفات جدی و غیرقابل پذیرش است.