اجرای طرح بیعت، امید و انتظار بمناسبت نهم ربیع در بقاع متبرکه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، با تأکید بر اهمیت بیعت با حضرت مهدی (عج)، این بیعت را نه یک پیمان تشریفاتی، بلکه عهدی الهی و مسئولیتی سنگین بر دوش هر شیعه منتظر دانست و اظهار داشت: در فرهنگ اسلامی، بیعت به معنای بستن پیمان وفاداری و التزام عملی به اطاعت از ولیّ خداست؛ عهدی که ریشه در سیره پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) دارد و امت اسلامی را در مسیر حق استوار می‌سازد.

وی افزود: در عصر غیبت، بیعت با امام زمان (عج) معنایی ژرف‌تر دارد؛ چرا که نه تنها نشان ارادت قلبی، بلکه پیوندی آگاهانه، مسئولانه و مجاهدانه با آرمان‌های مهدوی است. منتظر حقیقی با تجدید این پیمان، خود را در صف یاران آن حضرت قرار می‌دهد و آمادگی خویش را برای یاری دین خدا در هر زمان و مکان اعلام می‌کند.

حجت‌الاسلام عادل همچنین بر نقش بقاع متبرکه به عنوان پایگاه‌های «بیعت، امید و انتظار» در جامعه تأکید کرد و گفت: طرح «بیعت، امید و انتظار» تلاشی است برای زنده نگه‌داشتن این سنت نورانی، بازآفرینی احساس مسئولیت مهدوی در جامعه، و فراهم آوردن بستری برای نسل امروز تا با ولیّ خود پیمان عشق و اطاعت ببندند.برپایی محافل دعای ندبه، زیارت آل یاسین و دعای عهد در شب آغاز امامت، قرائت صلوات خاصه امام زمان (عج) و اجرای آئین نمادین تجدید بیعت و سخنرانی‌های ویژه، انتشار ویژه‌نامه‌ها و بروشورها، راه‌اندازی پویش‌های مجازی و تولید کلیپ‌ها و نماهنگ‌های مهدوی اجرایی می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: اجرای سرودها و تواشیح مهدوی، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی، مسابقات شعر و دلنوشته، و شب شعر مهدوی با حضور شاعران آیینی و راه‌اندازی پویش‌های خدمت‌رسانی به نیازمندان، اهدای بسته‌های معیشتی در قالب قرار دوازدهم با شعار «عدالت مهدوی» و برپایی ایستگاه‌های صلواتی و اطعام از دیگر برنامه است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود؛ تشویق هیئات و گروه‌های مردمی برای برپایی کاروان‌های شادی مهدوی، نورافشانی بقاع متبرکه و دعوت از خانواده‌ها برای حضور فرزندان در برنامه‌های آموزشی و کودکانه و پوشش زنده محافل مهدوی از شبکه‌های استانی و رادیو، تولید محتوای کوتاه ویژه فضای مجازی و ایجاد پویش ختم قرآن و دعا برای تعجیل فرج از دیگر برنامه است.

حجت‌الاسلام عادل در پایان تأکید کرد که این برنامه‌ها با هدف تقویت پیوند قلبی و عملی منتظران با امام زمان (عج) و تعمیق فرهنگ انتظار و امید در جامعه اجرا می‌شوند.