اکبر زنجانپور در بیمارستان بستری شد

گلنوش زنجانپور فرزند اکبر زنجانپور چهره با سابقه و مطرح سینما و تئاتر ایران درباره وضعیت جسمانی این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: طبق تشخیص پزشک معالج در مجاری صفرایی پدر چندین سنگ تولید شده و به همین دلیل باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پدر در بیمارستان نیکان بستری است و قرار است امروز ۹ شهریور جراحی شود.

زنجانپور درباره مدت‌زمان بستری بودن در بیمارستان و همچنین دوره نقاهت اکبر زنجانپور تأکید کرد: فعلاً قرار است پدر ۲ روز در بیمارستان بستری باشد و پزشک معالج تأکید کرده که وی نیاز به استراحت و سپری کردن درست دوره نقاهت دارد.