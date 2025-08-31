به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به نقش اساسی تعاون در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تعاون از منظر آیات، روایات و منویات مقام معظم رهبری یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود و می‌تواند بستر مهمی برای مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت فرهنگی و قومی استان گلستان در زمینه تعاون افزود: گلستان با داشتن ۳۹۳ تعاونی فعال و در دست اجرا با عضویت بیش از ۷۳ هزار نفر و ایجاد بیش از ۳۶ هزار فرصت شغلی، از استان‌های پیشرو کشور در ثبت و فعالیت تعاونی‌هاست.

هلاکو ادامه داد: ۳۳۸ تعاونی بانوان و ۱۸ اتحادیه فعال نیز در سطح استان فعالیت می‌کنند. همچنین اتاق تعاون در مرکز استان و نمایندگی آن در شرق گلستان (گنبد) برای پیگیری امور تعاونی‌ها فعال هستند.

وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از فعالیت‌های تعاونی در استان گفت: بیشترین تعاونی‌های گلستان در بخش کشاورزی با ۹۷۵ تعاونی ۳۱ درصد، خدمات با ۷۸۴ تعاونی ۲۸ درصدو صنعت با ۶۱۴ تعاونی ۲۰ درصد فعال هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین از عملکرد مثبت استان در حوزه صادرات تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۳ تعاونی با صادراتی بالغ بر ۲۶ میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه، ترکیه، بخشی از اروپا و دیگر کشورها، توانستند جایگاه استان را به‌عنوان یکی از پنج استان برتر کشور در این حوزه تثبیت کنند. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۵.۷ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های استان به ثبت رسیده است.

هلاکو افزود: اقلام صادراتی شامل فرش و صنایع دستی، میگو، یونولیت، ظروف چوبی، سفره‌های پلاستیکی، خشکبار، خرما و تنباکو بوده است.

هلاکو افزود: بر اساس سند هفتم توسعه، بخش تعاون نقش مهمی در توسعه اقتصاد مردم‌پایه دارد و این رویکرد در استان گلستان نیز دنبال می‌شود.

وی در ادامه از حل مشکلات ۱۵ تعاونی طی سال جاری خبر داد و اعلام کرد: اتصال زنجیره پوشاک به‌عنوان پایلوت کشوری در یکی از شهرستان‌های استان در هفته تعاون افتتاح خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در پایان با اشاره به پیگیری تأمین زمین برای تعاونی‌های مسکن کارگری با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی گفت: این موضوع با هدف خانه‌دار شدن کارگران در دستور کار قرار دارد و امیدواریم از سال ۱۴۰۵ شاهد آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری در قالب تعاونی باشیم.