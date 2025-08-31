به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح ۵ طرح تعاونی با اشتغال ۲۳۱ نفر و سرمایه گذاری ۴۳۴ میلیارد تومان که ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات دولتی و ۴۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری متقاضی خبر داد.
وی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری استانی با ظرفیتهای بکر در حوزههای مختلف گردشگری است که تلاش میکنیم این پتانسیل را تبدیل به فرصتی برای تسریع در رسیدن به توسعه کنی و امروز نقش تعاونیها در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه اشتغال مؤثر است.
قنبری افتتاح ۵ طرح تعاونی در سطح استان را یکی از برنامههای مهم در هفته تعاون عنوان کرد و گفت: این تعداد طرح با سرمایه گذاری ۴۳۴ میلیارد تومانی برای ۲۳۱ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور ریاست محترم جمهور، مقام عالی وزارت و مسؤلین ارشد استان به عنوان سه طرح مطرح کشور افتتاح خواهند شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، برگزاری نشست خبرری با اصحاب رسانه استان، برگزاری نمایشگاه تعاون، غبارروبی گلزار شهدا گمنام، نواختن زنگ تعاون در تعاونیهای سطح استان، دیدار با ائمه جمعه و استاندار محترم و مسولین استان، برگزاری میز خدمت تعاونگران، برگزاری نشست بررسی تعاونیها، حضور در تعاونیهای مشکل دار شهرستانی، برگزاری مسابقات ورزشی در تعاونیهای سطح استان، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی از مهمترین برنامههای اداره کل در ایام هفته تعاون عنوان کرد.
