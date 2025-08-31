کشف بیش از ۷۰۰ عدد تجهیزات ماهواره قاچاق در حاجی آباد از یک کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در راستای مقابله جدی با پدیده قاچاق کالا و ارز روز گذشته با همکاری مشترک پلیس امنیت عمومی در اجرای ایست و بازرسی مقطعی در محور بندرعباس به حاجی آباد به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن جمعاً تعداد ۷۰۴ عدد انواع تجهیزات ماهواره‌ای قاچاق که به طرز ماهرانه در زیر بارچای جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد ارزش این محموله قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرده و بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دشتگاه قضایی معرفی شد.