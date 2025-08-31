  1. ورزش
تصمیم کادر فنی در مورد انتخاب تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال اعلام شد

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تصمیم خود در مورد انتخاب تیم ملی به منظور حضور در رقابت های جهانی امید (زیر ۲۳ سال) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کادر فنی نفرات ذیل با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی، بعنوان ملی پوش جهت اعزام به مسابقات زیر ۲۳ سال جهان در صربستان انتخاب شدند.

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

همچنین شرایط انتخابی درون اردویی که مقرر است روز ۲۱ شهریورماه با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شود، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پس از مشخص شدن تکلیف پیام احمدی جهت حضور در رقابت های جهانی بزرگسالان، کادر فنی شرایط انتخاب فرد منتخب این وزن را اعلام خواهد کرد.

۸۷ کیلوگرم: شرایط این وزن پس از برگزاری مسابقات جهانی بزرگسالان اعلام می گردد.

۶۳ کیلوگرم: ابتدا امیررضا ده بزرگی، امیررضا ذکریایی، رضا قیطاسی و عرفان جرکنی به مصاف هم می روند، فرد برنده به مصاف محمدجواد ابوطالبی می رود که ابوطالبی به یک پیروزی و حریف وی به ۲ پیروزی برای انتخاب شدن نیاز دارد.

۶۷ کیلوگرم: ابتدا علی چوبک زن، محمدمهدی غلامپور، رامین بخشی و محمد کمالی به مصاف هم می روند. برنده به مصاف احمدرضا محسن نژاد می رود که محسن نژاد به یک پیروزی و حریف وی به ۲ پیروزی برای انتخاب شدن نیاز دارد.

۹۷ کیلوگرم: ابتدا امیررضا مرادیان و شایان حبیب زاده به مصاف هم می روند، برنده به مصاف امیررضا اکبری می رود و فرد برنده این دیدار به مصاف محمدهادی صیدی می رود که صیدی به یک پیروزی و حریف وی به ۲ پیروزی برای انتخاب شدن نیاز دارد.

