پیام سفیر ایران در پاکستان در خصوص دیدار با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان در خصوص دیدار با وزیر خارجه نوشت: در جریان دیدارم با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی از وضعیت کنونی روابط دوجانبه و تلاشهای صورت گرفته برای تعمیق روابط دوستانه و مستحکم بین دو کشور همسایه و برادر ارائه کردم.
در این گفتگو به طور ویژه بر پیشرفتهای حاصل شده پس از سفر اخیر جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به پاکستان تاکید شد.
وزیر امور خارجه از مهماننوازی گرم و صمیمانه دولت و مردم جمهوری اسلامی پاکستان نسبت به ریاست جمهوری پزشکیان در جریان این سفر قدردانی کرد.
وی از گفتوگوهای سازنده و ثمربخشی که با مقامات ارشد پاکستانی انجام شده بود، ابراز رضایت نمود و بار دیگر بر تعهد راسخ ایران نسبت به توسعه همهجانبه روابط دوجانبه تأکید کرد.
وی تصریح کرد: این تعهد در راستای سیاست حسن همسایگی ایران است و شامل پیگیری فعال و اجرای توافقات حاصل شده در جریان سفر ریاست جمهوری میباشد.
عراقچی همچنین به مواضع مشترک و همکاری فعال ایران و پاکستان در بسیاری از مجامع منطقهای و بینالمللی اشاره کرد و بر اهمیت تداوم رایزنیهای سطح بالا بین دو طرف با هدف حفاظت از منافع مشترک و مشارکت مؤثر در برقراری صلح، امنیت و ثبات منطقهای تأکید نمود.
