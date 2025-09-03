اختصاص سهم ۱۵ مگاواتی تولید برق از انرژی خورشیدی در تفرش

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میقانی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی تفرش اظهار کرد: این سهم با هدف ارتقای جایگاه شهرستان در حوزه انرژی تجدیدپذیر و خروج از وضعیت نامطلوب فعلی، از سوی استاندار مرکزی ابلاغ شده و به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی افزود: در راستای تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم و سیاست‌های کلان کشور در توسعه انرژی‌های پاک، سهم ۱۵ و ۲ دهم مگاواتی تولید برق از انرژی خورشیدی برای شهرستان تفرش در سال جاری تعیین شده است.

میقانی تصریح کرد: این پروژه به‌رغم اینکه در فهرست رسمی پروژه‌های هفته دولت قرار نداشت، با توجه به صدور مجوزها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، با تصمیم مسئولان اجرایی افتتاح شد.

فرماندار تفرش با اشاره به تأکید استاندار مرکزی بر آمادگی کامل پروژه‌ها پیش از آغاز عملیات اجرایی، ادامه داد: تمامی مجوزهای لازم از سازمان ساتبا، منابع طبیعی و امور اراضی طی روزهای گذشته اخذ و بستر لازم برای اجرای پروژه فراهم شده است.

وی گفت: در سال جاری، برای چهار اداره شهرستان از جمله ساختمان فرمانداری، اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی جهت احداث نیروگاه خورشیدی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پیش‌بینی شده است.

میقانی افزود: علاوه بر پروژه ۲۰ مگاواتی، احداث دو نیروگاه دیگر به ظرفیت‌های ۲ تا ۳ مگاوات نیز در دستور کار قرار دارد و مذاکرات با سایر سرمایه‌گذاران نیز در جریان است.

وی با بیان اینکه همزمان با هفته دولت، ۶۳ پروژه عمرانی و خدماتی با مجموع اعتبار یک هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال در شهرستان تفرش به بهره‌برداری رسید، تصریح کرد: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال آغاز شده است.