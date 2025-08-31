به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر یکشنبه در آئین بهره برداری پروژههای هفته دولت در شهرستان آشتیان اظهار کرد: استان مرکزی در هفته دولت امسال شاهد افتتاح و بهرهبرداری گسترده پروژههای عمرانی و خدماتی بوده است.
وی با اشاره به اختصاص ۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای افتتاح طرحهای هفته دولت در آشتیان افزود: این اعتبارات در شهرستان آشتیان در حوزههای متنوع، به ویژه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای آموزشی، به کار گرفته شده است.
زندیهوکیلی تصریح کرد: در سراسر استان، ۹۸۸ پروژه با اعتبار بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال افتتاح یا به بهرهبرداری رسیده است که بخش عمده این طرحها به نیروگاههای خورشیدی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: اکثر شهرهای استان مرکزی در این مدت شاهد افتتاح و بهرهبرداری نیروگاههای خورشیدی بودهاند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: همچنین در شهرستان آشتیان، آئین خشتگذاری یک واحد آموزشی برگزار شد که گامی عملی در راستای اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی و توسعه زیرساختهای آموزشی استان به شمار میرود.
وی افزود: در هفته دولت، ۱۸ مدرسه در استان مرکزی افتتاح شد و با آغاز مهرماه، تعداد قابل توجهی مدرسه دیگر نیز در سطح استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
زندیهوکیلی گفت: این اقدامات بخشی از تلاش مستمر دولت برای توسعه زیرساختها و تقویت خدمات آموزشی و انرژیهای پاک در استان مرکزی است.
شایان ذکر است؛ استاندار مرکزی در سفر یکروزه به شهرستان آشتیان با خانواده شهید تقی ذوالفقاری دیدار کرد و همزمان چند پروژه مهم شامل نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی در روستای انانجرد، سه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در روستای کوشکک، خشتگذاری مدرسه ۶ کلاسه در روستای مزرعه نو، طرح آبرسانی به روستای سرهرود و افتتاح ساختمان درمانگاه دندانپزشکی شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر آشتیان را افتتاح و عملیات اجرایی آنها را آغاز کرد.
نظر شما