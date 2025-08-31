به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری خمین اظهار کرد: کاهش زمان واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی با هدف توسعه سریع زیرساخت‌های انرژی پاک و پاسخ به نیازهای فزاینده برق در این استان انجام شده است.

وی افزود: تمرکز جدی بر انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی، از راهبردهای کلیدی دولت برای عبور از چالش ناترازی برق و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی در سال آینده است.

قمری با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان مرکزی در تولید انرژی خورشیدی تصریح کرد: حرکت جهادی در این بخش آغاز شده و با استفاده از پیشنهادات نخبگان و همراهی بخش خصوصی، مسیر توسعه با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای زیرساختی در حوزه انرژی نیست و جلب مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه کاهش بروکراسی اداری یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، افزود: تسریع در روند واگذاری زمین برای پروژه‌های خورشیدی، اقدامی در جهت تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های مردمی در تولید انرژی پاک است.

قمری گفت: همچنین از دستگاه‌های اجرایی و کارگروه‌های شهرستانی خواسته شده است با استفاده از توان نخبگان، تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی، اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی در سطح استان را تسریع کنند.