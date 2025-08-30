به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی خمین اظهار کرد: این نیروگاه در راستای توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به منابع فسیلی در استان مرکزی اجرا شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی استان از قطعی برق رهایی خواهند یافت و تأمین انرژی برای این واحدها به صورت پایدار تضمین می‌شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در آینده نزدیک پروژه‌های بیشتری در زمینه انرژی خورشیدی خواهد داشت.

احداث نیروگاه ۴۰ مگاواتی محلات پیش از زمستان سال‌جاری

استاندار مرکزی از احداث نیروگاه ۴۰ مگاواتی محلات خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه پیش از زمستان امسال به مدار بیاید.

وی افزود: هدف استان تأمین ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در سال جاری است و تا پایان دولت، پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان احداث خواهد شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این برنامه‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی استان و رفع ناترازی برق در کشور است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی خمین، گامی مهم در تأمین انرژی برای واحدهای کشاورزی و صنعتی و تحقق اهداف توسعه پایدار با استفاده بهینه از منابع طبیعی استان مرکزی است.