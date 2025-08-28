تولید ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر پنجشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی امیرکبیر در اراک اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای بینظیر منابع انسانی و طبیعی، استان مرکزی میتواند به یکی از قطبهای اصلی تولید انرژی خورشیدی در کشور تبدیل شود.
وی افزود: هدفگذاری تولید ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در این استان صورت گرفته و تاکنون بیش از ۱۷۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
مؤمنی تصریح کرد: امروز نیز ۴۰ مگاوات دیگر به شبکه سراسری اضافه شد و مجموع ظرفیت به ۲۱۳ مگاوات رسید.
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خواستار رفع موانع و تسهیل مسیر از سوی دولت هستند
وزیر کشور با قدردانی از مشارکت صنعتگران و کارآفرینان استان مرکزی ادامه داد: کارآفرینان و سرمایهگذاران هیچ تقاضایی جز رفع موانع و تسهیل مسیر ندارند و اگر دولت تصدیگری را کاهش دهد و به بخش خصوصی اعتماد کند، نتایج مطلوبی در حوزه تولید حاصل خواهد شد.
مؤمنی افزود: مردم استان مرکزی به خوبی پیامدهای استفاده از سوختهای فسیلی را لمس کردهاند و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند در کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیستمحیطی به ویژه در فصول سرد سال مؤثر باشد.
مؤمنی تصریح کرد: فعالیت گروهی و همافزایی صنعتگران برای راهاندازی نیروگاههای کوچک و بزرگ خورشیدی اقدامی ارزشمند است که علاوه بر تأمین نیاز واحدهای صنعتی، امکان تزریق مازاد تولید به شبکه سراسری را نیز فراهم میسازد.
هفته دولت فرصتی برای پاسداشت فداکاریهای بزرگ شهیدان دفاع مقدس است
وزیر کشور با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا بار دیگر فداکاریهای بزرگ شهدای دفاع مقدس و بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه را پاس بداریم.
وی بر حمایت همهجانبه دولت از سرمایهگذاران و تولید کنندگان تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که کارآفرینان دغدغهای جز تولید و اشتغال نداشته باشند و از پیچیدگیهای اداری رها شوند.
مؤمنی تصریح کرد: شهیدان با ایثارگری و از خودگذشتگی خود، مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی را هموار کردند و ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای آبادانی کشور، ادامهدهنده راه آنان باشیم.
وی با اشاره به شهدای برجستهای همچون شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی و دیگر شهدای این خطه، تاکید کرد: این شهدا سمبل بزرگی از ایثار و فداکاری برای مردم و کشور بودند و امروز وظیفه داریم یاد و راه آنان را پاس بداریم.
مؤمنی افزود: مردم مطمئن باشند که دولت در تمام سطوح برای رفع مشکلات آنان اهتمام دارد و هیچ لحظهای از تلاش برای حل مسائل فروگذار نخواهد کرد.
وزیر کشور ادامه داد: زیرساختهای پایهای مانند تأمین برق، اساس هر پیشرفتی در کشور است و رفع مشکلات مربوط به آن از اولویتهای دولت به شمار میرود.
وی گفت: دستاوردهای دفاع مقدس و ایثارگری شهدای ۱۲ روزه، سرمایهای ملی و مایه افتخار است که باید با همبستگی ملی حفظ شود.
اقدام جمعی صنعتگران نمونهای از همدلی و انسجام ملی است
وزیر کشور با اشاره به اقدام مشترک صنعتگران در حوزه انرژی گفت: این اقدام جمعی نمونهای از همدلی و انسجام ملی است و نشان میدهد همکاری مردم، سرمایهگذاران و مسئولان میتواند مشکلات کشور را به سرعت برطرف کند.
وی افزود: این همبستگی و اقدام مشترک الگویی ارزشمند برای توسعه و پیشرفت کشور است و همواره باید با الهام از آن مسیر خدمت به مردم و آبادانی کشور ادامه یابد.
نظر شما