به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی پیش از ظهرپنج‌شنبه در آئین افتتاح فاز اول نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی متانول کاوه ۲ اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، همبستگی ملی به‌وضوح نمایان شد، ایران علاوه بر همبستگی، دارای سرمایه عظیم انسانی و منابع خدادادی فراوان است و نباید مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، به ویژه برق، توسعه کشور را محدود کند.

وی افزود: برق منبع و مبدا توسعه در هر کشور است و رویکرد کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است.

وزیر کشور افزود: فعالیت در این حوزه بیش از آنکه دولتی باشد، باید توسط بخش خصوصی انجام شود، وظیفه دولتمردان رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان است و اگر این وظیفه به درستی انجام شود، سرمایه‌گذاران تنها دغدغه‌شان تولید و اشتغال خواهد بود.

مؤمنی تصریح کرد: واگذاری زمین برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به طور معمول یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد و هماهنگی‌های لازم از قبل انجام شده است.

وی گفت: سرمایه‌گذاران دغدغه زندگی شخصی ندارند و هدف اصلی آن‌ها ایجاد اشتغال، تولید و کارآفرینی است، این افراد سربازان خط مقدم توسعه کشور هستند و باید همه امکانات برای تسهیل مسیر آن‌ها فراهم شود.

وزیر کشور با اشاره به مزیت‌های انرژی خورشیدی گفت: این انرژی منبعی بی‌پایان است که خداوند در اختیار تمام ملت‌ها قرار داده است و هزینه راه‌اندازی آن تنها شامل تأسیسات اولیه است و در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی یا ترکیبی، بهره‌وری و مزایای آن بسیار بیشتر است.

مؤمنی افزود: تاکنون بیش از ۱۷۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان راه‌اندازی و به شبکه متصل شده و امروز ۴۰ مگاوات دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد، در نیروگاه «متانول کاوه ۲» نیز ۲۷۰ مگاوات ظرفیت پیش‌بینی شده که بخشی از آن امروز فعال شده است.

وزیر کشور افزود: دولت تولید انرژی را در مقیاس بزرگ، کوچک همچنین سلولی، مانند نانوایی‌ها، مدارس، مساجد و واحدهای کشاورزی دنبال می‌کند تا فرهنگ استفاده از انرژی پاک در همه بخش‌ها نهادینه شود.

مؤمنی بیان کرد: استان مرکزی با تابش مناسب خورشید و دمای معتدل، راندمان بالاتری در تولید انرژی خورشیدی دارد و بهره‌برداری از این منابع طبیعی با سرعت بیشتری امکان‌پذیر است.

مؤمنی تأکید کرد: با تلاش همه مدیران، مجلس شورای اسلامی، دولت، نیروهای مسلح و سرمایه‌گذاران، می‌توان از این منابع خدادادی حداکثر بهره‌برداری را داشته و باید اذعان کرد که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، سربازان خط مقدم توسعه کشور هستند و اگر بخواهیم اولویت‌ها را مشخص و فرش قرمز باید جلوی پای آنان پهن شود.