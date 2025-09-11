کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در جوار نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت خبر داد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی تا بهمنماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
حیدری در ادامه اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رفع ناترازیهای برق، عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۷ مگاوات در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار در مجاورت نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت آغاز شد.
وی افزود: نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت بهعنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور نقش مهمی در تأمین برق شبکه سراسری دارد و احداث یک نیروگاه خورشیدی در کنار این مجموعه اقدامی راهبردی در جهت ارتقای تابآوری شبکه، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تنوعبخشی به منابع تولید انرژی به شمار میرود.
فرماندار پاکدشت با بیان اینکه این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است، گفت: طبق برنامهریزیهای انجامشده، این نیروگاه خورشیدی ظرف کمتر از چهار ماه تکمیل و تا بهمنماه امسال وارد مدار خواهد شد.
حیدری با تأکید بر نگاه توسعهمحور دولت چهاردهم در حوزه انرژی اظهار داشت: استفاده از انرژیهای پاک بهویژه انرژی خورشیدی علاوه بر کمک به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، زمینهساز اشتغالزایی برای جوانان منطقه و حرکتی مؤثر در جهت آیندهای پایدار است.
نماینده عالی دولت در پاکدشت با اشاره به ظرفیتهای بالای این منطقه در بهرهبرداری از انرژی خورشیدی خاطرنشان کرد: احداث این نیروگاه میتواند الگویی موفق برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در سایر نقاط کشور باشد و پاکدشت را به یکی از پایگاههای اصلی انرژیهای نو در کشور تبدیل کند.
فرماندار پاکدشت در پایان تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در کشور از اولویتهای جدی بخش انرژی است و شهرستان پاکدشت با اجرای این پروژه وارد مرحله تازهای از مشارکت در تأمین انرژی پایدار و حرکت به سمت آیندهای سبز و کمکربن شده است.
