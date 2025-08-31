فرصتی برای ارتقای رضایتمندی مردم ایجاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی استاندار البرز در نشست اخیر خود با اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری بر ضرورت تبدیل فرصتهای باقیمانده از عمر شورای ششم به رضایتمندی مردم تأکید کرد.
وی ضمن تبریک ایام و یاد شهیدان رجایی و باهنر، بر سرعت در تصمیمگیریهای قانونی و تمرکز بر مناطق کمبرخوردار تأکید نمود.هر تصمیمی که به نفع مردم است، باید با شجاعت و دقت و در چارچوب قانون اجرا شود.
وی افزود: تعامل مستمر بین شورای اسلامی شهر و شهرداری را کلید موفقیت و جلب رضایت عمومی دانسته و بر لزوم برنامهریزی روزانه برای اولویتبندی کارها و ایجاد نتایج ملموس بر زندگی شهروندان تأکید کرد. فلسفه وجودی مدیریت شهری خدمت مؤثر به مردم است و باید در مراجعات مردمی، صبر احترام و شنیدن دقیق مطالبات شهروندان تاکید کرد.
استاندار سپس پروژه بزرگراه شمالی کرج را نمونهای از همکاری موفق بین سازمانها دانست و اعلام کرد که ۱۶ کیلومتر از این مسیر به بهرهبرداری رسیده است، این پروژه که سالها در انتظار بود، با همت مشترک به نتیجه رسید و رضایت عمومی را به ارمغان آورد.
استاندار البرز در پایان گفت: ماههای پیشرو فرصتی است تا با همدلی شورای شهر و شهرداری، کارنامهای ماندگار از خدمت صادقانه برای مردم رقم بزنیم.
