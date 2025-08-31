به گزارش خبرنگار مهر، سید مالک حسینی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح شرکت تعاونی، با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره تولید در کشور گفت: کسب‌وکارهای خانوادگی به دلیل انتقال تجربه میان نسل‌ها، ماندگاری و توان عبور از بحران‌های اقتصادی در سطح جهانی جایگاه برجسته‌ای دارند و این الگو باید در ایران نیز بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: آنچه امروز در جویبار شکل گرفته نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دانش، تجربه و تعهد است که می‌تواند به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.

حسینی بهره‌وری را مهم‌ترین عامل کاهش هزینه‌های تولید دانست و اظهار داشت: ایران سالانه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تُن نهاده دامی وارد می‌کند و اگر تنها یک میلیون تُن از این نیاز از محل تولید داخلی تأمین شود، علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، فرصت‌های شغلی فراوانی نیز در کشور ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری با به‌کارگیری دانش فنی، اصلاح فرآیندها و استفاده بهینه از منابع می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی را کاهش دهد و در نتیجه سفره اقشار کم‌برخوردار را تقویت و امنیت غذایی پایدار را تضمین کند.

ضرورت ایجاد زنجیره‌های تأمین مطمئن

معاون وزیر تعاون همچنین بر ضرورت ایجاد زنجیره‌های تأمین مطمئن و نوآورانه تأکید کرد و گفت: طرحی در دست تدوین است که امکان تأمین مواد اولیه از طریق اعتبار چهارماهه برای تولیدکنندگان فراهم شود، روشی که به‌ویژه برای واحدهای کوچک‌تر که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، بسیار راهگشاست.

وی ادامه داد: در این طرح از ظرفیت بانک توسعه تعاون، اتحادیه‌های استانی و شبکه تعاونی‌ها برای شکل‌گیری یک اکوسیستم اعتباری استفاده خواهد شد، همان اعتمادی که در گذشته مبنای معاملات سنتی بود، امروز می‌تواند در قالبی نوین بازآفرینی شود.

حسینی با اشاره به نقش پررنگ تعاون در اقتصاد کشور گفت: هم‌اکنون بیش از ۳۰ درصد بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی در اختیار بخش تعاونی است و اگر این بخش زنجیره تولید، تأمین نهاده، فرآوری و توزیع را به‌طور یکپارچه مدیریت کند، هم شاهد کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت خواهیم بود و هم فرصت‌های شغلی پایدار بیشتری ایجاد می‌شود.

وی در ادامه به نقش فرمانداران و نمایندگان مجلس در هدایت منابع مالی اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود تخصیص منابع ملی بر اساس عملکرد شهرستان‌ها در ایجاد اشتغال و تعهدات تولیدی صورت گیرد تا مناطقی که فعال‌تر و موفق‌تر عمل کرده‌اند، مشوق‌های بیشتری دریافت کنند.

معاون وزیر تعاون هدف‌گذاری دولت را رسیدن به نرخ بیکاری نزدیک به صفر در برخی شهرستان‌های مازندران دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف بدون مشارکت بخش خصوصی، حمایت نهادهای محلی و همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

حسینی در پایان با قدردانی از کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، شما در خط مقدم تولید ایستاده‌اید و ما وظیفه داریم با تسهیل شرایط، باری از دوش شما برداریم تا شاهد درخشش بیشتر مازندران در عرصه تولید و اشتغال باشیم