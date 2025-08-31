به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مهرداد عاصی، رئیس اداره آموزش بازار سرمایه گفت: پذیرفتهشدگان آزمون معاملهگری بازار سرمایه و همچنین داوطلبان مشروط در آزمونهای اصول و تحلیلگری بازار سرمایه، حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ قبولی یا مشروطی فرصت دارند تا در دورههای آموزشی تکمیلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ثبتنام کنند.
به گفته عاصی، بر این اساس؛ پس از پایان مهلت مقرر، امکان ثبتنام برای داوطلبان فراهم نخواهد بود و قبولی یا مشروطی آنها در آزمون ملغی میشود.
رئیس اداره آموزش بازار سرمایه توضیح داد: آن دسته از داوطلبانی که پیش از ابلاغ این مصوبه در آزمونهای معاملهگری پذیرفته شده یا در آزمونهای اصول و تحلیلگری مشروط شدهاند اما تاکنون در دورههای آموزشی شرکت نکردهاند، حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند نسبت به ثبتنام در این دورههای آموزشی اقدام کنند.
عاصی تاکید کرد: مهلت مذکور تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نیست.
