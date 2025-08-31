  1. استانها
پوشش رایگان بیمه برای ۴۷ درصد جامعه عشایری استان سمنان

مهدیشهر- معاون وزیر تعاون از پوشش رایگان بیمه برای ۴۷ درصد جامعه عشایری استان سمنان خبر داد و گفت: مستمری برخی از بیمه‌شدگان تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادر مرزی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری مهدی‌شهر به مناسبت هفته دولت و میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه تاکنون سه میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند، ابراز داشت: این رقم در استان سمنان ۳۲ هزار نفر است.

وی با بیان اینکه پوشش صندوق بیمه اجتماعی عشایر استان سمنان ۴۷ درصد است، افزود: این بیمه برای مناطق زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت رایگان است.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر خدماتی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت از بیمه شده اصلی و اعضای خانواده را ارائه می‌دهد، ابراز داشت: هدف این بیمه در واقع کرامت انسانی است.

قادر مرزی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه برای متانسب سازی مستمری‌ها ۵۰ درصد مستمری‌ها باید افزایش یابد، تصریح کرد: برخی طبقات بیمه‌ای تا ۱۰۰ درصد مستمری را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام استقلال بیمه شدگان، ارتقا عزت نفس و تأمین عدالت اجتماعی برای روستاییان به همراه دارد، افزود: این خدمات مستمر و بدون محدودیت همچنان ادامه دار است.

