امنیت زیرساخت توسعه و پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی دفتر وی تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضائی استان را به خصوص در زمینه خدمت رسانی به مردم مطلوب توصیف کرد.
وی افزود: امروز شاهد انسجام مؤثر و همراهی واقعی میان مجموعههای قضائی و اجرایی استان هستیم و این تعامل که در سطح عالی قرار دارد، زمینهساز ارتقای خدمترسانی، امنیت پایدار و توسعه متوازن در استان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین امنیت را زیرساخت اصلی پیشرفت استان در همه حوزهها برشمرد و تأکید کرد: امنیت در سایه تعامل و انسجام و وحدت بین مردم و مسئولان کسب میشود.
اکبری بیان کرد: دستگاه قضائی با اهتمام به حفظ و تأمین امنیت پایدار استان، در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه، حفظ و تثبیت اتحاد مقدس میان قوا را رسالت راهبردی و اساسی میداند و از تعامل، همافزایی و وحدت بوجودآمده، صیانت میکند؛ چرا که دولت مقتدر و کارآمد، عامل مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای آرامش، امنیت و رفاه مردم است.
