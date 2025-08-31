  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

امنیت زیرساخت توسعه و پیشرفت است

امنیت زیرساخت توسعه و پیشرفت است

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان امنیت را زیرساخت اصلی پیشرفت در همه حوزه‌ها برشمرد و گفت: دستگاه قضایی آماده همکاری با دولت در این راستا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی دفتر وی تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی استان را به خصوص در زمینه خدمت رسانی به مردم مطلوب توصیف کرد.

وی افزود: امروز شاهد انسجام مؤثر و همراهی واقعی میان مجموعه‌های قضائی و اجرایی استان هستیم و این تعامل که در سطح عالی قرار دارد، زمینه‌ساز ارتقای خدمت‌رسانی، امنیت پایدار و توسعه متوازن در استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین امنیت را زیرساخت اصلی پیشرفت استان در همه حوزه‌ها برشمرد و تأکید کرد: امنیت در سایه تعامل و انسجام و وحدت بین مردم و مسئولان کسب می‌شود.

اکبری بیان کرد: دستگاه قضائی با اهتمام به حفظ و تأمین امنیت پایدار استان، در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه، حفظ و تثبیت اتحاد مقدس میان قوا را رسالت راهبردی و اساسی می‌داند و از تعامل، هم‌افزایی و وحدت بوجودآمده، صیانت می‌کند؛ چرا که دولت مقتدر و کارآمد، عامل مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای آرامش، امنیت و رفاه مردم است.

کد خبر 6576129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها