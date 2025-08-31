تنها ۸ درصد ظرفیت سد ۱۵ خرداد پر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی جبلی بعد از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل سد ۱۵ خرداد اظهار کرد: ظرفیت کل ذخیره آب در مخزن سد ۱۵ خرداد حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب است، اما در شرایط فعلی تنها حدود ۱۶ میلیون متر مکعب آب در آن موجود است که این میزان تنها ۸ درصد از کل ظرفیت سد را تشکیل میدهد و بخش عمده آن نیز برای استفاده در آب شرب مناسب نیست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم افزود: با توجه به کاهش منابع آب سد ۱۵ خرداد و خروج آن از چرخه تأمین آب قم، مسئولان استان تلاش کردهاند تا نیاز آبی مردم از طریق منابع جایگزین تأمین شود. در این راستا، آب شرب از سد کوچری که آب سرشاخههای دز به آن وارد میشود، و همچنین چاههای واقع در محدوده رودخانه قم و علی آباد تأمین میگردد.
احمدی جبلی تصریح کرد: با وجود محدودیتهای موجود در منابع آبی، تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا تأمین پایدار و مستمر آب شرب برای مردم استان بدون مشکل ادامه یابد و امیدواریم این روند تا بهبود شرایط جوی و عبور از فصل خشکسالی حفظ شود.
وی با تأکید بر صرف هزینه و تلاش زیاد برای تأمین آب استان بیان کرد: به همین دلیل لازم است در تمامی بخشها از جمله شرب، صنایع، خدمات و به ویژه کشاورزی که بیشترین مصرف آب را دارد، در مصرف آب نهایت دقت و صرفهجویی صورت گیرد.
وی درباره مشکلات ناشی از بارگذاری بیش از حد جمعیتی و عمرانی در استان گفت: منابع آبی استان قم محدود است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای بدون برنامه توسعه جمعیت و ساختوسازهای گسترده باشد؛ بنابراین باید از بارگذاریهای بیرویه جلوگیری شود تا بتوان منابع آب را مدیریت کرد.
احمدی جبلی در ادامه درباره استفاده از فناوریهای نوین گفت: تجهیزات بارورسازی ابرها در قم فعال است و از همه روشهای ممکن برای افزایش منابع آب استفاده میکنیم، اما تأثیر این روشها نیازمند بررسیهای علمی دقیق است و نمیتوان به تنهایی روی آن حساب کرد.
وی در پایان تأکید کرد: بهترین راهکار برای گذر از شرایط فعلی خشکسالی، صرفهجویی جدی و کاهش سرانه مصرف آب در تمام بخشها است و از مردم و دستگاههای اجرایی انتظار داریم با مدیریت مصرف، کمک کنند تا این بحران به حداقل برسد.
