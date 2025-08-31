به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری رویترز، «پرابوو سوبیانتو»، رئیس جمهور اندونزی امروز یکشنبه در ادامه تلاش‌ها برای کاستن از تنش‌های ایجاد شده در کشورش از توافق برای قطع مجموعه‌ای از امتیازات و مزایای ویژه نمایندگان پارلمان خبر داد.

رئیس جمهور اندونزی در این ارتباط اعلام کرد که احزاب سیاسی این کشور در تلاش برای آرام کردن اعتراضات ضددولتی که منجر به کشته شدن حداقل ۵ نفر در بدترین خشونت‌های این کشور در دهه‌های اخیر شده است، توافق کرده‌اند که مزایای نمایندگان مجلس را کاهش دهند.

ناآرامی‌ها در اندونزی از هفته پیش و در اعتراض به پرداخت‌های بالا و مزایای مسکن برای نمایندگان پارلمان آغاز شد، اما اوج خشونت‌ها روز جمعه زمانی رخ داد که یک راننده موتورسیکلت به ضرب گلوله پلیس کشته شد. در پی این حادثه، ساختمان‌های دولتی و منازل اعضای احزاب سیاسی مورد حمله قرار گرفت یا به آتش کشیده شد.

رئیس‌جمهور اندونزی دیروز شنبه سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به چین را لغو کرد. این در حالی است که اعتراضات مردمی از پایتخت به شهرهای دیگر گسترش یافته و چند ساختمان پارلمان‌های محلی به آتش کشیده شده است.

پرابوو قرار بود سوم سپتامبر در رژه «روز پیروزی» چین برای گرامیداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کند.