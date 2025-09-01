نهاوند در شهادت امام حسن عسکری (ع) غرق در معنویت و شور مذهبی

حجتالاسلام حسین گروسی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع)، با اشاره به ابعاد شخصیتی این امام بزرگوار اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) فرمودند: «با مردم، به زبان خوش سخن بگویید»، فرمودند: یعنی با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. مؤمن، به هم مذهبان، روی خوش نشان میدهد و با مخالفان، با مدارا سخن میگوید تا به ایمان، جذب شوند و حتّی اگر نشدند، با این رفتار، از بدیهای آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش، پیشگیری کرده است.
وی با بیان اینکه عزاداری برای امام حسن عسکری (ع) فرصتی برای تعمیق ارتباط معنوی با اهل بیت (ع) است، افزود: در این ایام بیش از ۹۵ مبلغ دینی به مناطق مختلف شهرستان اعزام میشوند تا در کنار هیئتهای مذهبی، به تبیین معارف اهل بیت (ع) و برگزاری مراسمهای عزاداری بپردازند.
گروسی ادامه داد: در ۶۲ مسجد و همچنین در حسینیهها و تکایا در سراسر شهرستان، آئینهای عزاداری برگزار خواهد شد و محافل قرآنی نیز با حضور قاریان برجسته در نقاط مختلف نهاوند برپا میشود.
وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسمهای پیشرو تأکید کرد: این مناسبتها فرصتی برای تقویت وحدت، همدلی و روحیه دینی در جامعه اسلامی است و حضور گسترده مردم در این برنامهها نشاندهنده عشق و ارادت آنان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) خواهد بود.
