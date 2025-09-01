  1. استانها
  2. همدان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۰

نهاوند در شهادت امام حسن عسکری (ع) غرق در معنویت و شور مذهبی

همدان – رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند از اجرای برنامه‌های مذهبی همزمان با ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) در سطح شهرستان خبر داد و گفت: نهاوند فضایی معنوی در روز شهادت دارد.

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع)، با اشاره به ابعاد شخصیتی این امام بزرگوار اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) فرمودند: «با مردم، به زبان خوش سخن بگویید»، فرمودند: یعنی با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. مؤمن، به هم مذهبان، روی خوش نشان می‌دهد و با مخالفان، با مدارا سخن می‌گوید تا به ایمان، جذب شوند و حتّی اگر نشدند، با این رفتار، از بدی‌های آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش، پیشگیری کرده است.

وی با بیان اینکه عزاداری برای امام حسن عسکری (ع) فرصتی برای تعمیق ارتباط معنوی با اهل بیت (ع) است، افزود: در این ایام بیش از ۹۵ مبلغ دینی به مناطق مختلف شهرستان اعزام می‌شوند تا در کنار هیئت‌های مذهبی، به تبیین معارف اهل بیت (ع) و برگزاری مراسم‌های عزاداری بپردازند.

گروسی ادامه داد: در ۶۲ مسجد و همچنین در حسینیه‌ها و تکایا در سراسر شهرستان، آئین‌های عزاداری برگزار خواهد شد و محافل قرآنی نیز با حضور قاریان برجسته در نقاط مختلف نهاوند برپا می‌شود.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسم‌های پیش‌رو تأکید کرد: این مناسبت‌ها فرصتی برای تقویت وحدت، همدلی و روحیه دینی در جامعه اسلامی است و حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده عشق و ارادت آنان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) خواهد بود.

