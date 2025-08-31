به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در شورای اداری استان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت یاد امام زمان (عج) اظهار داشت: از حضور مشاور رئیسجمهور، نمایندگان مردم در مجلس، مدیران دستگاهها و اعضای شورای اداری که در این مدت با همدلی و همراهی در کنار دولت بودند صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند مجموعههای امنیتی و انتظامی گفت: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در روزهای اخیر موفق شدند چند تیم خرابکار و قاچاق مواد مخدر را در دل کویر شناسایی و منهدم کنند که این موفقیت حاصل وحدت، هوشیاری و اقتدار نیروهای امنیتی و اعضای شورای تأمین استان است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بازگشایی بازارچه مرزی یزدان پس از ۱۷ سال از مهمترین دستاوردهای دولت چهاردهم است، افزود: این اقدام نتیجه سفرها و رایزنیهای انجامشده با مقامات افغانستان و دیدار با والی هرات بود و میتواند تحولی جدی در مبادلات تجاری مرزنشینان ایجاد کند.
هاشمی ادامه داد: صدور مجوز کولبری برای چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی، اقدامی بیسابقه در شرق کشور است که با دستور رئیسجمهور عملیاتی شد و میتواند همانند تجربه موفق شمال غرب، بخشی از مشکلات معیشتی مردم مرزدار را برطرف سازد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، خراسان جنوبی امروز پایینترین نرخ تورم کشور را به خود اختصاص داده و این دستاورد در تاریخ استان بیسابقه است. همچنین نرخ بیکاری در استان کاهش یافته که نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای دولت چهاردهم است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در هشت ماه گذشته ۱۴۷ مجوز سرمایهگذاری صادر شده است، افزود: از این تعداد، ۱۷ مجوز مربوط به سرمایهگذاران خارجی است که ارزش آنها بیش از ۹۱ میلیون دلار و معادل هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی به پروژههای عمرانی اشاره کرد و اظهار داشت: در همین مدت بیش از پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل راهآهن و توسعه جادههای استان تزریق شده و تنها در هفته دولت امسال ۹۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که خراسان جنوبی از نظر حجم پروژهها رتبه سوم کشور را کسب کرد.
هاشمی آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از معادن بلوکهشده استان را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در خراسان جنوبی برشمرد و گفت: این تصمیم ارزشمند، فرصت بزرگی برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی و صنعتی استان به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صنعتی و تولیدی استان تصریح کرد: در یک سال اخیر بزرگترین کارخانه تجهیزات پزشکی شرق کشور و واحدهای جدید فولاد راهاندازی شد که نقش مهمی در تحقق شعار سال و افزایش تولید دارد.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: آنچه امروز در استان رقم خورده، نتیجه همدلی مدیران، همراهی نمایندگان و حمایت مردم است و بدون تردید استمرار این مسیر میتواند خراسان جنوبی را از گمنامی خارج کرده و ظرفیتهای آن را در سطح ملی معرفی کند.
نظر شما