معاون اول رئیس جمهور به زیارت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، شامگاه یکشنبه و همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) به همراه محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، در آئینی معنوی به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشرف شد.
بر اساس این گزارش این آئین با حضور حجتالاسلام سیدعلی قاضی عسگر نماینده ولیفقیه و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و تنی چند از مسئولین شهرستانی و استانی برگزار شد.
گفتنی است که در این مراسم، معاون اول رئیسجمهور و استاندار تهران با حضور در آستان مطهر، ضمن زیارت مضجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و امامزادگان واجبالتعظیم مدفون در این مکان مقدس، با جمعی از زائران و مجاوران به گفتوگو پرداختند.
همچنین عارف و معتمدیان در ادامه حضور خود در صحنها و رواقهای در حال احداث، از نزدیک در جریان روند توسعه و فعالیتهای عمرانی این آستان قرار گرفتند، آنان با قرائت فاتحه بر مزار علما و شخصیتهای برجسته مدفون در حرم مطهر، یاد و نام آنان را گرامی داشتند.
شایان ذکر است که این برنامه همزمان با شب شهادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام حسن عسکری (ع)، با حضور گسترده مسئولان، روحانیون، زائران و مردم مؤمن و ولایی برگزار شد.
