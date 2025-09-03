حضور پارادوومیدانی ایران در مسابقات جهانی با ۲۰ ورزشکار

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان طی روزهای ۴ تا ۱۳ مهر به میزبانی دهلی نو در هند برگزار می شود.

قرار است تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ۲۰ ورزشکار در این دوره رقابت ها شرکت داشته باشد. ۱۵ ورزشکار مرد و ۵ ورزشکار زن ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می دهند ضمن اینکه ۸ مربی هم آنها در جریان رقابت ها همراهی می کنند.

تیم ملی پارادوومیدانی ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان، ۳۱ شهریور عازم هند می شود تا ورزشکارانش پیش از آغاز رسمی مسابقات در کلاس بندی پزشکی شرکت کنند.

پارادوومیدانی ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی ژاپن برگزار شد، به مدال های متعدد از جمله ۳ طلا دست یافت.