  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۵

حضور پارادوومیدانی ایران در مسابقات جهانی با ۲۰ ورزشکار

حضور پارادوومیدانی ایران در مسابقات جهانی با ۲۰ ورزشکار

تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ترکیبی متشکل از ۲۰ ورزشکار زن و مرد در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان طی روزهای ۴ تا ۱۳ مهر به میزبانی دهلی نو در هند برگزار می شود.

قرار است تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ۲۰ ورزشکار در این دوره رقابت ها شرکت داشته باشد. ۱۵ ورزشکار مرد و ۵ ورزشکار زن ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می دهند ضمن اینکه ۸ مربی هم آنها در جریان رقابت ها همراهی می کنند.

تیم ملی پارادوومیدانی ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان، ۳۱ شهریور عازم هند می شود تا ورزشکارانش پیش از آغاز رسمی مسابقات در کلاس بندی پزشکی شرکت کنند.

پارادوومیدانی ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی ژاپن برگزار شد، به مدال های متعدد از جمله ۳ طلا دست یافت.

کد خبر 6578271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها