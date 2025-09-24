به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان از شنبه (۵ مهر) به میزبانی هند در دهلی نو آغاز می شود.

به منظور حضور در این رقابت ها، تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ترکیبی متشکل از ۲۰ ورزشکار شامل ۱۵ نفر در بخش مردان و ۵ نفر در بخش زنان، روز گذشته عازم هند شد. این تیم بامداد امروز (به وقت محلی) وارد دهلی شد و در محل اقامت خود مستقر شد.

بعد از استقرار اعضای تیم ملی پارادوومیدانی ایران در هتل، افسران کنترل دوپینگ مسابقات قهرمانی جهان، ۸ نفر از ورزشکاران این تیم را به منظور نمونه گیری احضار کردند.

امروز همچنین، ثبت نام نهایی ملی پوشان پارادوومیدانی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان توسط مسئولان تیم انجام شد و آی دی کارت آنها دریافت شد.

قرار است ملی پوشان امروز در صورت مهیا شدن شرایط، یک جلسه تمرینی داشته باشند اما تمرین آنها برای روز پنجشنبه و جمعه قطعی است.

رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان تا ۱۸ مهر در دهلی نو ادامه خواهد داشت.