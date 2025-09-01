برق مناطق مختلف استان تهران چه زمانی قطع می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش مصرف برق و فشار بر شبکه توزیع به دلیل گرمای بیسابقه و ناترازی انرژی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده در برخی مناطق پایتخت خبر داده است.
این قطعیها که به منظور حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از آسیب به زیرساختها اجرا میشود، به صورت دوساعته و در بازه زمانی ۹ صبح تا ۵ عصر اعمال خواهد شد.
شهروندان تهرانی برای برنامهریزی بهتر فعالیتهای روزانه خود، میتوانند جدول زمانبندی قطعی برق را بررسی کنند.
برای اطلاع از برنامه خاموشی در استان تهران، روی لینک زیر کلیک کنید:
