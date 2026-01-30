حسامی: ۴۰۰ تن میوه شب عید در آذربایجان غربی ذخیره سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد حسامی، در این زمینه گفت: بیش از ۴۰۰ تن میوه تنظیم بازار ایام پایانی سال از مبدأ شهرستان های ارومیه و اشنویه در استان آذربایجان غربی و نیز شهرستان های ساری، قائمشهر و ارطه در استان مازندران و خرمای مضافتی از مبدأ شهرستان بم در استان کرمان خریداری شده است.

وی ادامه داد: این اقدام جهت توزیع در ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ در سردخانه های اتحادیه تعاونی روستایی استان و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه ذخیره شده و تحت کلید مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی است.

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی افزود: طرح توزیع میوه تنطیم بازار در نوروز و همچنین خرما در ماه مبارک رمضان یکی از برنامه های محوری در استانها تعریف و عملیاتی میگردد که به نوبه خود در کمک به تنظیم بازار ایام پرمصرف پایانی سال موثر است.

وی تصریح کرد: امسال دو نوع میوه سیب و پرتقال تامسون که از پرمصرفترین میوه های شب عید است در سبد توزیع قرار داده خواهد شد و با کیفیت و قیمت مناسب به طور مستقیم به دست مصرف کننده می رسد.

حسامی تاکید کرد: با بکارگیری تمام امکانات و رعایت مقررات، روند توزیع در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار استان و کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید بطور مستمر صورت می گیرد تا طرح مذکور به نحو مطلوب اجرا شود.